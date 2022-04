Cronenberg, Chan-wook y "Elvis" a la 75a edición de Cannes

Películas de David Cronenberg, Park Chan-wook y Kelly Reichardt competirán por la codiciada Palma de Oro en el Festival de Cine de Cannes, que este año se desarrollará en el contexto de la guerra en Ucrania.

El director artístico del festival, Thierry Frémaux, y su presidente, Pierre Lescure, anunciaron el jueves la programación para la 75a edición de Cannes en una conferencia de prensa en París. Después de cancelar el festival de 2020 y organizar una edición ligeramente reducida en 2021, el festival de la Riviera francesa busca recuperar su encanto previo a la pandemia con unos 35.000 asistentes acreditados.

Las 18 películas anunciadas para la prestigiosa competencia incluyen nuevas obras de algunos ganadores de la Palma de Oro, como el cineasta japonés Hirokazu Kore-eda (Broker), el satírico social sueco Ruben Ostlund (Triangle of Sadness) y los hermanos belgas Jean-Pierre y Luc Dardenne (Tori and Lokita).

También compiten Crimes of the Future de Cronenberg, protagonizada por Léa Seydoux, Kristen Stewart y Viggo Mortensen; Showing Up de Kelly Reichardt, que la reúne con la estrella de Wendy and Lucy Michelle Williams; el thriller coreano de Chan-wook Decision to Leave; y Stars at Noon de la directora francesa Claire Denis, con la actriz Margaret Qualley.

El Festival de Cine de Cannes llega a su 75o aniversario en circunstancias especiales: la pandemia, la guerra en Ucrania, un mundo que ha cambiado y seguirá cambiando, dijo Fremaux.

Ya se habían anunciado las mayores sorpresas de Hollywood que se esperaban, incluyendo la proyección de Top Gun: Maverick y un homenaje a su astro, Tom Cruise. La secuela de Top Gun se exhibirá fuera de competencia, al igual que la película biográfica de Elvis Presley Elvis de Baz Luhrmann, protagonizada por Austin Butler y Tom Hanks.

Los organizadores anunciarán el jurado en una fecha posterior.

La villa internacional de pabellones de Cannes alberga anualmente a más de 80 países de todo el mundo. Pero los organizadores dijeron que ninguna delegación rusa sería bienvenida en el más global de los festivales de cine este año debido a la decisión del presidente ruso, Vladimir Putin, de invadir Ucrania. El director ruso Kirill Serebrennikov, quien recientemente huyó de Rusia a Berlín después de varios años de prohibición de viajar, estrenará su más reciente película, sobre el compositor Pyotr Tchaikovsky.

Como es habitual, la mayoría de los directores en la competencia son hombres. El año pasado, cuando el festival se reanudó por primera vez luego del cierre provocado por el virus, Julia Ducournau pasó a ser la segunda mujer en la historia de Cannes en ganar el máximo premio, por Titane, un thriller salvaje de terror corporal que incluye sexo con un coche y un corazón sorprendentemente tierno.

El festival abrirá el 17 de mayo con el estreno de la comedia de zombis Final Cut del director de The Artist ("El artista"), Michel Hazanvicius. Anteriormente, la cinta iba a debutar en enero en el Festival de Cine de Sundance, pero se retiró cuando el festival cambió a una edición virtual en medio de un incremento de casos de COVID.

Ethan Coen estrenará fuera de competencia su primer largometraje sin su hermano Joel: el documental Jerry Lee Lewis: Trouble in Mind. Entre otros elementos destacados, George Miller estrenará su primera película desde Mad Max: Fury Road ("Mad Max: Furia en el camino") de 2015, Three Thousand Years of Longing, un romance de fantasía con Idris Elba y Tilda Swinton. Y Brett Morgan presentará Moonage Daydream, un documental sobre David Bowie.

Como ha sido el caso desde 2017, ninguna película de Netflix compite en Cannes. El servicio de streaming y el festival han estado en un punto muerto debido a las rígidas reglas de exhibición cinematográfica en Francia. Una vez que una película se proyecta en los cines del país, no se puede transmitir durante 15 meses. Sin embargo, a principios de 2022 Netflix firmó un acuerdo de tres años con los gremios cinematográficos franceses para invertir un mínimo de 45 millones de dólares en el financiamiento de películas francesas y europeas a exhibirse en Francia.

El Festival de Cine de Cannes se llevará a cabo del 17 al 28 de mayo.