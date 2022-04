Edmar Castañeda, arpa a ritmo de jazz en el Lincoln Center

Edmar Castañeda ya ha tocado antes en el Lincoln Center, pero su actuación del jueves en el emblemático recinto neoyorquino es particularmente especial para el arpista y compositor colombiano: por primera vez, presentará con su cuartero las canciones de su álbum Family" de 2021.

Yo creo que va a ser muy especial porque no nos hemos visto con los músicos desde la pandemia, dijo Castañeda en una entrevista reciente en el Lincoln Center acompañado de su esposa, la cantante colombiana Andrea Tierra, quien interpreta dos temas del disco.

Vamos a tocar por fin ˜Family™ después de todo lo que vivimos estos dos años y acá en Nueva York, la ciudad que amamos y que tiene tanto poder en nuestro corazón, agregó Tierra. De verdad que va a ser algo muy especial.

La pareja, que se conoció en el circuito musical neoyorquino hace casi dos décadas y se casó 20 días después, dará un concierto gratuito junto con el saxofonista israelí Shlomi Cohen y el baterista colombiano Rodrigo Villalón en el David Rubenstein Atrium del Lincoln Center, donde esperan deleitar al público con su combinación de jazz, funk y música folklórica latinoamericana.

Las piezas incluyen un homenaje al legendario bajista Jaco Pastorius, For Jaco; una versión en latin jazz de Agua fresca, del venezolano Hugo Blanco, y otra en español de la clásica My Favorite Things de The Sound of Music (La novicia rebelde) con algo de joropo.

Castañeda, nacido en Bogotá hace 44 años y radicado en Nueva York desde la adolescencia, ha grabado discos como Cuarto de colores, Entre cuerdas, Double Portion y Harp vs. Harp con Grégoire Maret, y para Family dice que se inspiró en la unión y la fuerza de su familia, sobre todo en tiempos de coronavirus.

Lo que fue mi familia, mis (dos) hijos y mi esposa, de darnos tanta fuerza juntos para poder pasar esta prueba, esta música es inspirada en eso y en muchos tiempos de ausencia míos cuando viajé antes de la pandemia, que pasaba a veces tres semanas fuera en Europa, de extrañarlos a ellos y no verlos. Ese dolor que todo músico siente cuando está fuera de casa, dijo.

El álbum de siete cortes también incluye Battle of Faith, Family, Acts y Canción con todos, el clásico del cancionero popular latinoamericano compuesto por los argentinos Armando Tejada Gómez y César Isella y popularizado en 1970 por la gran Mercedes Sosa.

Es una canción que une a toda Latinoamérica, entonces también nos daba esta sensación de unión familiar, explicó Tierra, quien la interpreta con su voz potente y aterciopelada en el álbum.

Castañeda, hijo del también músico Pavelid Castañeda, creció escuchando joropo y música llanera antes de llegar a los 16 años a Estados Unidos. Cuando se unió a la banda de su nueva escuela, el arpa no era una opción, por lo que tuvo que aprender a tocar trompeta.

Fue como un puente para poder entender el lenguaje del jazz y poderlo después expresar en el arpa, dijo sobre su posterior incursión en el género.

La música de Jaco Pastorius también fue una de sus grandes inspiraciones para incorporar groove y funk a su instrumento. Tanto así que, para lograrlo, creó un híbrido de arpa y bajo que le permite tocar ambos instrumentos en uno, la EC Llanera, en colaboración con la fabricante francesa de arpas CAMAC.

Esto es una técnica que he desarrollado por muchos años aquí en Nueva York en esta búsqueda del jazz, en la búsqueda de crear algo nuevo, y es que con la mano izquierda tú lo utilizas como un bajista y con la mano derecha como un guitarrista o piano, nunca pienso como un arpa, dijo a AP.

Es un arpa basada en el arpa criolla, en el arpa llanera, pero con un mecanismo de ˜low levers™ (palancas bajas) para cambiar notas, agregó. Ha sido muy bonito poder mostrar otra cara de ese instrumento en este medio del jazz en Nueva York y en el mundo.

El concierto del jueves en el David Rubenstein Atrium, gratuito y abierto al público (asientos disponibles por orden de llegada), está pautado a las 7:30 pm y dura unos 90 minutos. Todos los asistentes deben presentar prueba de vacunación contra el COVID-19, con la segunda dosis administrada al menos 14 días antes.

En internet:

https://www.lincolncenter.org/venue/atrium/edmar-castaneda-quartet-family-581

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.