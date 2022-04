Boris Johnson pagó una multa por fiestas durante la pandemia

El primer ministro, Boris Johnson, informó el martes que pagó una multa que le impuso la policía por violar las normas del confinamiento al asistir a una fiesta de cumpleaños en su residencia, convirtiéndose en el primer alto funcionario británico en ser sancionado por infringir la ley mientras está en el cargo.

Las multas a Johnson, su esposa, Carrie, y el jefe de Hacienda, Rishi Sunak, revivieron una crisis latente en torno al primer ministro, y los políticos de oposición pidieron su dimisión de inmediato.

Johnson y su gobierno conservador se han enfrentado a una creciente indignación desde que a finales del año pasado salieron a la luz las acusaciones de que él y su equipo pasaron por alto las restricciones contra la pandemia impuestas por Gran Bretaña y celebraron fiestas en sus oficinas en 2020 y 2021 cuando millones de personas en el país tenían prohibido reunirse con amigos y familiares, o incluso asistir a los funerales de sus seres queridos.

He pagado la multa y quiero ofrecer una disculpa plena, dijo Johnson. Comprendo la indignación que muchos sentirán por el hecho de que yo mismo no haya respetado las normas que el gobierno que encabezo había introducido para proteger a los ciudadanos. Acepto con total sinceridad que la gente tenía derecho a esperar algo mejor.

Downing Street dijo que Johnson había sido sancionado por asistir a una reunión de dos o más personas en el interior de la Sala del Gabinete en el número 10 de Downing Street el 19 de junio de 2020. El evento fue una fiesta de cumpleaños sorpresa para el primer ministro.

Johnson dijo que la reunión duró menos de 10 minutos y que en ese momento, no se me ocurrió que esto podría haber sido una violación de las normas.

Los agentes de la Policía Metropolitana de Londres dijeron que habían emitido al menos 50 multas tras investigar una docena de eventos realizados en el número 10 de Downing St. y en otros edificios gubernamentales. Al parecer, incluían fiestas de oficina de trae tu propia bebida y viernes de vino que fueron organizadas por el personal de Johnson .

Las autoridades no identificaron quiénes eran los destinatarios de las multas ni el monto de las mismas. Sin embargo, la oficina de Johnson confirmó poco después que el primer ministro y Sunak recibieron el martes la notificación de que se les impondrían multas por una cantidad no revelada. Si se pagan puntualmente, estas multas no dan lugar a antecedentes penales.

La periodista de Associated Press Danica Kirka contribuyó a este despacho.