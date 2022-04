Nacho celebra sus raíces llaneras en álbum "Folklórico"

dijo que, al igual que la mayoría de la gente, él se encuentra un poquito ajeno a todo ese proceso.

Sin embargo, arrojó algo de esperanza por una conversación reciente que tuvo con la prima de Chyno, quien dijo es quien lleva digamos el liderazgo de su recuperación.

A pesar de que ella no se va mucho hacia los detalles, pues ahorita es primera vez que hablo con ella y me dice cosas muy positivas, que le han hecho exámenes que han salido súper positivos, y que siguen trabajando en la recuperación de él, dijo Nacho. Toca esperar a que ellos sientan que él está preparado para volver a comunicarse, para volver a estar digamos en la palestra pública, y a mí también me toca esperar.

A mí me encantaría verlo bien, me encantaría volver a compartir música con él, agregó el músico, recordando que, justo antes de que Chyno enfermera, grabaron un álbum que se suponía que iba a ser su gran reencuentro. Con el favor de Dios... Queremos que se mejore.

