SpaceX lleva a 3 visitantes a la EEI por 55 mdd cada uno

desde hace décadas. El otoño pasado, un equipo de cine ruso visitó el laboratorio orbital, seguido por un magnate de la moda japonés y su asistente.

Finalmente la NASA ha hecho lo propio, luego de años de oponerse a la presencia de visitantes en la estación espacial.

Ha sido un viaje increíble y esperamos con impaciencia los próximos 10 días, dijo al entrar en órbita el exastronauta de la NASA Michael Lopez-Alegria, que acompaña a los empresarios.

Los boletos de los visitantes incluyen el acceso a toda la estación espacial, salvo a la parte rusa, para lo cual requerirán la autorización de los tres cosmonautas a bordo. En el laboratorio orbital también se encuentran tres estadounidenses y un alemán.

Lopez-Alegría tiene pensado evitar hablar de política y de la guerra de Ucrania mientras esté en la estación espacial.

Sinceramente, creo que no será incómodo. Digo, tal vez un poco, dijo. Espera que el espíritu de colaboración salga a relucir.

La empresa privada Axiom Space organizó la visita ante la NASA para sus tres clientes: Larry Connor, de Dayton, Ohio, que dirige el Connor Group; Mark Pathy, fundador y director general de Mavrik Corp., de Montreal; y el israelí Eytan Stibbe, expiloto de combate y socio fundador de Vital Capital.

Antes del vuelo, su entusiasmo era evidente. Stibbe dio unos pasos de baile al llegar a la plataforma de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy.

SpaceX y la NASA han sido francos con ellos acerca de los riesgos de los vuelos espaciales, dijo Lopez-Alegria, que pasó siete meses en la estación espacial hace 15 años.

No hay nada poco claro, me parece, sobre los peligros o sobre cómo podrían ser los días malos, dijo López-Alegria a The Associated Press antes del vuelo.

Kathy Lueders, jefa de operaciones espaciales de la NASA, dijo que hay mucho que aprender de esta primera visita por parte de viajeros privados en un vuelo estadounidense. Pero este despegue ha sido un gran comienzo, dijo a los periodistas.

Cada uno de los visitantes realizará diversos experimentos, una razón por la que no les gusta que los llamen turistas espaciales.

No están allá arriba para pegar su nariz a la ventana, dijo Michael Suffredini, cofundador y presidente de Axiom, que anteriormente fue jefe de programas de la estación espacial para la NASA.