López Obrador celebra aval de la Corte a ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró el viernes la decisión de la Suprema Corte de Justicia que declaró constitucional la polémica Ley de la Industria Eléctrica que impulsó su gobierno y afirmó que la sentencia abre el camino para rescatar a la empresa eléctrica estatal y garantizar que no haya aumentos en las tarifas de luz.

Estoy muy contento, dijo López Obrador durante su conferencia matutina tras considerar histórica y patriota la sentencia del máximo tribunal y desestimó la afirmación que realizó la víspera el embajador estadounidense, Ken Salazar, quien presagió que la validación de la norma abrirá el camino a litigios sin fin.

Con lo que se logró ayer se nos alivianó la carga, indicó López Obrador tras felicitar a los ministros de la Corte quienes, aseguró, resistieron fuertes presiones de gobiernos extranjeros, entre los que incluyó a Estados Unidos, y otros sectores.

La ley establece que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas que son de propiedad del Estado, las cuales se alimentan mayormente de combustibles fósiles como carbón, petróleo y diésel. Si aún hay demanda se podrá comprar electricidad a las plantas privadas de energía renovable y gas natural.

Permite, además, revocar permisos obtenidos mediante actos que constituyan un fraude a la ley y revisar, renegociar o terminar contratos suscritos con productores independientes.

El mandatario adelantó que se centrará en rescatar a la estatal Comisión Federal de Energía que ahora manejará los certificados de energías limpias producidas por las centrales existentes y beneficiará así unas 60 hidroeléctricas estatales.

Asimismo, López Obrador descartó que la validación de la ley ahuyente a los inversionistas privados y sostuvo que cuando haya más información sobre los alcances de la legislación, aprobada el año pasado por el Congreso controlado por el oficialismo, se entenderá que su gobierno busca corregir lo que estaba muy mal.

El mandatario no quiso adelantarse sobre la suerte que podría correr el proyecto de reforma constitucional en materia eléctrica que comenzará a discutirse la próxima semana en Congreso, pero anunció que estaba dispuesto a promover una reforma de ley minera para garantizar que la explotación de litio quede bajo control exclusivo del Estado.

López Obrador enfrenta dificultades para lograr que la reforma constitucional avance en el Congreso debido a que para su aprobación se requiere el apoyo de las tres cuartas partes de los congresistas, algunos de los cuales son opositores y ya han manifestado que no apoyarán el proyecto.

La reforma constitucional también ha generado preocupación entre los inversionistas y Washington, que sostiene que va contra el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y pone en riesgo inversiones por 10.000 millones de dólares.

Los ministros de la Corte resaltaron que México debe respetar el derecho a un medio ambiente sano y los compromisos que lo vinculan con la reducción de gases de efecto invernadero mediante la sustitución de energías de fuentes fósiles por renovables. No obstante, indicaron que los acuerdos comerciales como el T-MEC no contienen normas sobre derechos humanos y por tanto no sirven como argumento para hacer valer una acción de inconstitucionalidad.

Luego de que el Congreso aprobó en marzo la legislación varias compañías energéticas privadas interpusieron amparos para poder seguir operando y muchas consiguieron el aval temporal de los tribunales para bloquear la normativa. De forma paralela a esos recursos judiciales, senadores opositores, la Comisión Federal de Competencia Económica y el gobierno del estado occidental de Colima también interpusieron acciones en la Corte.

Los detractores de la ley alegan que la normativa socava la competitividad en el sector, daña el medio ambiente y va en contra el T-MEC y otros convenios internacionales suscritos por México.

López Obrador afirmó el viernes que con la sentencia del máximo tribunal las acciones legales contra la ley que esperan sentencia no podrán prosperar, pero el Instituto Mexicano para la Competitividad dijo en un comunicado el viernes que las decisiones de la Corte son independientes de los amparos pendientes en los tribunales, que mantienen la libertad de resolverlos en el sentido que decidan.

Miriam Grunstein, académica asociada del Centro México del James Baker Institute de la Universidad Rice, dijo a AP que con la decisión del máximo tribunal México puede perder mucha capacidad de inversión, mucha credibilidad porque tendrá un sistema eléctrico inoperable que podría generar una crisis energética justo cuando el mundo vive un momento muy complicado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Además teme que pueda ser el principio del fin de la libre competencia en el sector energético.