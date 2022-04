Rusia hace pago de deuda en rublos, podría caer en impago

decidirá si permite a los tenedores de bonos convertir el pago otra vez en dólares o euros.

Si bien Rusia tiene un período de gracia de 30 días para ponerse al día con los pagos, los inversionistas están apostando a un impago. Los contratos para bonos rusos exigen que los pagos sean en dólares o euros, salvo muy limitadas excepciones, como la llamada cláusula de pagos alternos. Rusia sostiene que están dadas las condiciones para esas excepciones, pero expertos en deuda soberana discrepan.

No me queda claro, aun si dicha cláusula existe, que Rusia tenga el derecho a usarla, expresó en un correo electrónico G. Mitu Gulati, profesor de derecho de la Universidad de Virginia y experto en reestructuración y contratos de deuda soberana. Es un tema debatible. Yo argumentaría que Rusia no lo tiene, pero será un tribunal el que decida.

Las agencias calificadoras como Standard & Poor™s han degradado la deuda rusa a nivel basura y afirman que es muy probable que Rusia caiga en mora.

Si bien Rusia insiste en que está dispuesta a pagar sus deudas, el Kremlin ha advertido que si las sanciones siguen en pie, le pagará a los acreedores con rublos y no con dólares ni euros.

Rusia tiene todos los recursos necesarios para el servicio de su deuda, afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Si este bloqueo continúa y las transferencias para los pagos de deuda siguen bloqueados desde estos fondos congelados, pueden ser pagados en rublos.

Estados Unidos ha estado intentando obligar a Rusia a que se gaste sus reservas en divisas extranjeras, o cualquier ingreso procedente de sus ventas de petróleo y gas, para dejarla sin recursos financieros. Las sanciones impuestas esta semana a Rusia le impiden utilizar sus reservas en divisas extranjeras que tiene en bancos estadounidenses para que realice los pagos de su deuda.

Previamente, el Departamento del Tesoro había estado permitiendo a Rusia efectuar pagos de su deuda, lo que impidió al país caer en mora el mes pasado cuando transfirió un pago el 17 de marzo.

Rusia ha logrado utilizar los ingresos de sus exportaciones de petróleo y gas para apuntalar al rublo. Las potencias occidentales conversan actualmente sobre incrementar las sanciones a la industria del petróleo y el gas de Rusia para obstruir la economía del país.

El Tesoro está comprometido a hacer que Rusia rinda cuentas por sus acciones para que no pueda beneficiarse del sistema financiero internacional, dijo el miércoles la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ante el Congreso.

Rusia jamás ha incurrido en impago de su deuda desde la Revolución Bolchevique de 1917, cuando el derrumbe del Imperio Ruso dio paso a la creación de la Unión Soviética. Incluso a finales de la década de 1990, durante la crisis de la deuda soberana de Rusia, el país pudo continuar pagando su deuda externa con la asistencia internacional, aunque incurrió en impago de su deuda interna.