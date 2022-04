Afganos en EEUU celebran ramadán agradecidos pero tristes

en que recibió órdenes de despegar en el aeropuerto de Kabul en medio del caos de la evacuación, sin poder sacar a su esposa y cinco hijos, que siguen en Afganistán.

En ese momento lo que pensaba es que ojalá el avión esté bien, pero al mismo tiempo, sabía que mi familia no estaba bien, expresó Qarizada tras acudir a los servicios religiosos en la mezquita de Las Cruces, a donde suele ir para encontrar un poco de paz.

Lo mismo hace Qais Sharifi, de 28 años, quien dice que no duerme de la preocupación que tiene por los hijos que dejó en Afganistán, entre ellos una hija que nació dos meses después de que él salió, solo, del país.

Ambos hombres sonríen, sin embargo, cuando el director de educación de la mezquita, Rajaa Shindi, los invita a registrarse para la tradicional cena del iftar que se realizará en el salón del templo islámico.

Fam reportó desde El Cairo. Bobby Ross Jr. contribuyó desde Oklahoma City.

