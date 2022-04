Director de Drive My Car sorprendido por Oscar y popularidad

por no decir bastante recuperado, dijo Hamaguchi.

La realidad interna de los personajes es tanto el encanto como la dificultad para convertir la historia de Murakami en imágenes, dijo Hamaguchi.

Describir la realidad interna... es algo en lo que las películas no son muy buenas, dijo el director. Así que decidió no rastrear el lenguaje escrito de la historia original. Cuanto más atractiva es una historia, más difícil es que las imágenes superen las imágenes ya formadas en la mente de los lectores, señaló.

Hamaguchi dijo que decidió visualizar el núcleo de la historia: la relación entre Kafuku y su conductora mucho más joven, Misaki, quien también sufrió la pérdida de su madre en un deslizamiento de tierra, algo en lo que se profundiza gradualmente a través de sus conversaciones en su amado Saab rojo, uno de los elementos coloridos en la película.

El film combina los mundos internos de Murakami y Chéjov y refleja sus similitudes, dijo Hamaguchi.

Las conversaciones entre Kafuku y Misaki contrastan con las de Vania y Sonia en Tío Vania, y cuando Kafuku interpreta a Vania durante la actuación, se da cuenta de sus propias palabras internas hacia la recuperación.

Encontré que ˜Drive My Car™ y ˜Tío Vania™ están maravillosamente entrelazados, como si se tradujeran entre sí, dijo Hamaguchi.

Hamaguchi dijo que quería agradecer a Murakami en la ceremonia de los Oscar, pero perdió la oportunidad porque su gracias después de nombrar una larga lista de actores se malinterpretó como el final de su discurso.

Todavía quería agradecer a Murakami-san y a mi equipo, dijo.

Las películas de Hamaguchi, que incluyen la antología estrenada en 2021 Gí»zen to sí´zí´" (en español "La rueda de la fortuna y la fantasía" y en inglés "Wheel of Fortune and Fantasy), no eran muy conocidas en Hollywood antes de que su premio al mejor guion en el Festival de Cine de Cannes del año pasado llamara la atención sobre Drive My Car.

Hamaguchi dijo que el público internacional ahora ve a Asia como una fuente de películas interesantes, y espera que sus colegas cineastas puedan crear obras capaces de perforar los corazones de los espectadores y a la altura de sus expectativas.

¿Su meta para su próxima película? Poder decir que hice una que es un poco mejor que la anterior.