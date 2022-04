¡Americano! Historia real de "dreamer" debuta off-Broadway

Tony Valdovinos era apenas un estudiante de sexto grado cuando tomó la decisión de enrolarse en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos tras ver los horrores del 11 de septiembre. Pero el día que cumplió los 18 años y entró a una oficina de reclutamiento, descubrió algo que sus padres nunca le habían dicho: era un inmigrante indocumentado, un "dreamer.

Ahora su vida es retratada en un nuevo musical off-Broadway, ¡Americano!, que comenzó sus presentaciones el jueves por la noche en un teatro del New World Stages en Manhattan, donde se estrenará el 21 de abril, luego de una aclamada temporada en la Phoenix Theater Company de Arizona.

Mi historia no es única. Mi historia es la de muchas personas en este país que solo aspiran a hacer lo mejor para sí mismos, para su familia y seres queridos, y sus contribuciones cívicas a nuestra sociedad, dijo Valdovinos recientemente en una presentación a la prensa del espectáculo.

Los dreamers son jóvenes que fueron traídos ilegalmente a Estados Unidos por sus familiares cuando eran niños. Se suponía que iban a beneficiarse del proyecto de Ley DREAM, que nunca se aprobó, o del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, que les permite permanecer en el país si cumplen ciertos criterios.

¡Americano!, protagonizada por Sean Ewing como Valdovinos, sigue a un joven que fue traído de Colima, México a los 2 años y que creció en Arizona como un ciudadano estadounidense. Sus padres nunca le dijeron la verdad sobre su situación migratoria porque esperaban que esta cambiara para cuando llegara a la edad adulta.

Frustrado al no poder enrolarse en el Cuerpo de Marines como quería, encontró maneras de servir al país que ama de maneras alternativas poderosas, combatiendo la supresión de votantes e impulsando a su comunidad a luchar por la representación en el gobierno.

Cuando escuché la historia de Tony, fue algo que me decía: ˜¡Esto debe contarse!™, dijo Michael Barnard, director y coautor del libreto y director artístico de producción de la Phoenix Theatre Company, a The Associated Press durante la presentación. Esta es una historia humana, no una historia política, y nos esforzamos mucho en el show para mostrar eso.

Destacó que, cuando se estrenó en Phoenix, tanto los conservadores como los liberales parecieron aceptarlo porque no se trataba de atacarlos o tomar partido. Era simplemente: ˜Esto es lo que le pasó a este individuo, esto es lo que representa este individuo. ¿No hay algo que hacer al respecto?™

Ewing, un actor nacido en Colombia con créditos en Broadway que incluyen West Side Story y American Grace, estaba deseoso de trabajar en una obra nueva cuando su agente le consiguió una audición para la producción original de "¡Americano! en Phoenix.

Al principio, no me di cuenta de la proyección de este espectáculo. Pensé ˜Oh, Dios mío, nuevo material, esto es increíble™. Y cuando leí la obra inmediatamente me enamoré. Sabía que era más que un mensaje singular de un individuo; era un mensaje universal, dijo el actor a la AP.

Reconoció que inicialmente no estaba muy consciente de la situación de los dreamers, pero que ahora que está informado sobre el tema, su objetivo principal es transmitir el mensaje.

Es bastante sorprendente, desconcertante y decepcionante que esto siga siendo un problema a este nivel, dijo Ewing. Espero que esto llegue a los oídos de mucha gente. Esto es más que una relato, es una historia real que afecta a miles de personas a diario.

Con música de Carrie Rodríguez y coreografía de Sergio Mejía, ¡Americano! fue concebido y es presentado por Quixote Produtions en asociación con Chicanos Por La Causa, una organización sin fines de lucro formada en Arizona en 1969 para luchar contra la discriminación contra la comunidad mexicana-estadounidense.

Max Gonzales, vicepresidente ejecutivo de gestión estratégica y relaciones de la organización, tiene la esperanza de que la presentación del musical en Nueva York ayude a correr la voz e inspire a la gente a hacer algo al respecto. Mencionó cuestiones apremiantes como lograr que los dreamers tengan derecho a pagar la matrícula reducida en la universidad estatal de Arizona, algo reservado a los contribuyentes del estado y sobre lo cual los votantes podrán decidir este año. Desde 2006, los chicos sin documentos para vivir legalmente en el país que asistieron y se graduaron de las escuelas secundarias de Arizona han tenido que pagar la matrícula completa como las personas que vienen de otros estados, lo que vuelve inalcanzable la educación superior para muchos de ellos.

Este patrocinio en particular realmente nos brinda la oportunidad de educar a una audiencia completamente nueva, llegar a un grupo diferente de personas, dijo Gonzales a la AP. Ahora lo estamos llevando directamente a la comunidad y esperamos involucrar a más personas para contar la historia de lo que realmente es un ˜dreamer™.

Para Valdovinos, ver su historia en un escenario de Nueva York no es menos que una gran responsabilidad.

Creo que no solo retrata y representa, sino que realmente va más allá de la política y muestra la ambición, el orgullo y el compromiso de los jóvenes de este país que no solo quieren tener éxito, sino contribuir a toda la economía y a lo que hace fuerte a este país, dijo a la AP. No importa cuán divididos estemos políticamente, somos uno solo. Siempre he creído eso.

¡Americano! se presentará durante 12 semanas en New World Stages, del 31 de marzo al 19 de junio. Los boletos cuestan entre 49 y 99 dólares y están disponibles en Telecharge.com.

En internet: https://americanothemusical.com/

