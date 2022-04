Siddartha marca comienzo y fin con 00:00

Con su reciente presentación ante miles de fans en el escenario principal del Festival Vive Latino y con el lanzamiento de su álbum 00:00, el cantautor mexicano Siddartha está viviendo un agradable momento de reencuentro con su público tras la pandemia.

Tuvimos un horario muy bonito, siento que hasta el atardecer y todo estaba en esa llamada hora mágica, dijo Siddartha sobre su primer concierto en el escenario principal del festival, uno de los más importantes de rock en Latinoamérica.

Después de tanto tiempo sin tocar, como que (teníamos) muchas expectativas que eran también parte de nuestros nervios. Pero siento que todo fue fluyendo y acomodándose y creo que al final siempre termina siendo distinto a como te lo imaginas, pero para bien, agregó.

Era su primer concierto masivo tras presentaciones esporádicas en los últimos dos años por la pandemia y el primero en el festival desde 2019. El Vive no se realizó el año pasado por restricciones sanitarias.

Fue una especie como de pestañear y que cuando vuelves a abrir los ojos están en vez de 5.000 (fans), 40.000. Cambió esa perspectiva del propio proyecto. Quizá la manera en la que más cuenta te das el alcance que a veces tiene la música es cuando tocas en vivo, señaló Siddartha en entrevista por videollamada desde Cuernavaca, en el estado central de Morelos.

En 00:00, lanzado el jueves, Siddartha tiene como invitados a los artistas españoles Ana Torroja y Carlos Sadness. También experimentó con mariachi en la canción que da título a su disco. Los temas del álbum llevan al escucha a terrenos oníricos y muy apropiadamente terminan con una alarma de despertador.

Varias canciones del álbum habían sido lanzadas previamente. Con el debut del álbum completo Siddartha estrenó los temas Huracanes, Suburbios y No es antes ni es después.

Este detalle de la alarma al final creo que es el título del disco representado en un sonido, por decirlo así, dijo Siddartha. Para mí lo que representa el disco es¦ algo que se acaba, algo que está por empezar y como que todo lo que el cero en sí representa, es un concepto que aparte tiene una cosa ahí infinita. Todo el tiempo estás empezando y terminando algo.

Siddartha había sido invitado por Sadness para cantar en un concierto de él y desde hacía tiempo habían pensado en una colaboración que se materializó en el álbum en la canción 80 días, la cual habla de dejar las angustias y las prisas para centrarse en el presente.

Con Torroja interpreta la animada Mapa. Era la primera vez que tenía contacto con ella. El deseo de invitarla surgió al hacer el demo de la canción con la ayuda de la pareja de Siddartha, la influencer mexicana Yuya.

Me ayudó a demear (hacer el demo) con una voz femenina y resulta que su voz es muy agudita y le dije ˜cantas un poco parecido a Ana Torroja y de ahí surgió la idea™, dijo. La canción desde que la estaba grabando me pedía mucho una voz femenina en el coro y no cualquier voz femenina, yo quería una cosa como que muy dulce.

A finales del año pasado Siddartha y Yuya tuvieron a su primogénito, Mar. Un día después del nacimiento el músico lanzó Paraíso lunar, uno de los temas del álbum, el cual dedica a su pareja y su historia compartida. La fecha de lanzamiento ya estaba programada, pero la coincidencia se le hizo demasiado.

No teníamos ni idea que podía llegar a suceder así, sabíamos cuándo iba a salir la canción, pero no cuándo iba a nacer Mar, dijo. Todo ahí se alineó y creo que siempre voy a tener ese sentimiento especial por ese tema porque creo que todo coincidió para que pasara en un mismo momento y siempre creo que cuando las cosas pasan así son una buena señal. Tantas coincidencias positivas en un mismo sitio es casi imposible que sean casualidades

Siddartha, quien es originario de Guadalajara, Jalisco, la tierra del mariachi, dejó aflorar su subconsciente musical en la adictiva 00:00.

Fue un arreglo que no se preparó con la intención de querer hacer un mariachi, sino más bien como que nos gustaba la canción, estábamos haciendo un arreglo de un teclado y como que eso empezó a llevarnos poco a poco a un elemento y luego le metimos otro y luego otro, dijo. Hasta que terminamos metiendo el mariachi entero ¦ vihuela, guitarra, guitarrón, violines, trompetas, arpa.

No siento que fuera alguna influencia que tuviera yo a flor de piel, sino que más bien estaba a debajo de mi piel, fue sacar esa cosa que no sabes que traes ahí adentro, como información que se queda de algo que no estudiaste, pero de tanto verlo se te fue quedando, agregó sobre su relación con el género.