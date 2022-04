Rodrigo y Gabriela, de fans de Metallica a los Grammy

Ser fans de Metallica desde sus primeros días como músicos le ha valido al dúo de guitarristas mexicanos Rodrigo y Gabriela una nominación para los Grammy que se entregarán este domingo en Las Vegas.

Rodrigo Sánchez y Gabriela Quintero interpretan The Struggle Within en el álbum homenaje por los 30 años del disco homónimo de Metallica. apodado también Black Album que incluye éxitos como Sad but Tue y The Unforgiven. Desde que el proyecto se anunció causó revuelo, pues incluía invitados poco convencionales como J Balvin y Ha(asterisk)Ash dentro de una plétora de más de 50 artistas participantes.

Ni ellos ni nosotros nos esperábamos la nominación, dijo emocionado Sánchez en entrevista por videollamada desde el puerto de Ixtapa en el sureño estado mexicano de Guerrero, donde residen.

El caso de Rodrigo y Gabriela es especial pues la música de Metallica los ha acompañado en toda su carrera, desde que iniciaron en agrupaciones de metal y luego cuando comenzaron a forjar su camino como uno de los dúos más cautivadores de guitarristas acústicos.

Cando salimos de la Ciudad de México hace 25 años y dejamos la banda de metal y llegamos precisamente aquí a Ixtapa, nos poníamos en los restaurantes a tocar y como no teníamos otro material como de bar, lo que tocábamos era con las guitarras acústicas y eran covers de Metallica, tratábamos de hacerlos un poco más accesibles, recordó Sánchez.

Pasó el tiempo y en nuestro primer disco sacamos ˜Orion™ y fue así como también mucha gente entendía que veníamos del metal y a partir de ese momento Metallica nos ayudó mucho a también abrir las puertas, agregó Sánchez. Metallica nos ayudó a promovernos dentro del nicho del rock and roll porque ellos nos hicieron bastante ruido con el cover que habíamos hecho de ˜Orion™ y en algunas ocasiones lo tocamos con Robert (Trujillo) y con Kirk (Hammett).

Años después recibieron una llamada de Metallica con una oferta bastante especial para participar en el álbum homenaje.

Nos pidieron directamente que hiciéramos ˜The Struggle Within™ y fuimos la única banda, dijo Sánchez. A nosotros no nos dieron para escoger, nos pidieron ˜hagan esta ustedes y solamente ustedes van a hacer esta' y se nos hizo padre (chévere) porque la verdad no es la canción más popular del álbum y se nos hizo chido (súper) que nos dieran específicamente esa labor a nosotros, contó Sánchez.

The Stuggle Within es mucho más pesada en su versión original, al llevarla al mundo acústico sin perder su dinamismo y al mismo tiempo imprimirle el sabor que sólo los instrumentos de madera y cuerda pueden dar, sin duda llamaron la atención de la Academia de la Grabación que los ha nominado.

Quintero dijo que planean asistir a la ceremonia de los Grammy. Tras esto tendrán conciertos en el Lynn Memorial Auditorium de Massachussetts, el Pfleeger Concert Hall de Nueva Jersey y The Pavilion at Ravinia cerca de Chicago, así como fechas en el verano por Europa.

También están trabajando en el que será su próximo álbum de estudio, tras el galardonado con el Grammy a mejor álbum instrumental contemporáneo Mettavolution de 2019 y su versión en vivo Mettavolution Live, que incluye una versión de 21 minutos de Echoes de Pink Floyd. Su nuevo álbum sería lanzado el año próximo, pero esperan presentar un primer adelanto en junio de este año.

Es muy conceptual y viene acompañado de visuales, dijo Sánchez.