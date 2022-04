Lasarte deja mando de selección chilena tras fracaso

El técnico Martín Lasarte dejará la banca de la selección de Chile luego que la dirigencia del fútbol local decidió no renovarle su contrato a raíz del fracaso de la Roja, que no clasificó a la Copa del Mundo de Qatar, se anunció el viernes.

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) decidió por consenso de que no se renovará el contrato" del timonel, anunció el director deportivo nacional Francis Cagigao.

He estado en conversaciones con Martín Lasarte y Pablo Milad (presidente de la ANFP). Hemos llegado a un consenso las tres partes de que no se renovará el contrato de Martín Lasarte, que tiene vínculo hasta el día 10 (de abril), con lo cual me gustaría que se respetara su intimidad y su profesionalidad absoluta, declaró Cagigao.

Como pueden entender todos, Martín es un caballero y un profesional integral en el mundo del fútbol. No tenemos nada más que agradecimiento a su labor, añadió el dirigente.

Sobre el fracaso de la Roja en las eliminatorias, dijo que todos somos responsables, quizás el único inocente es el aficionado que quiere que gane Chile. Martín se ha comportado como un auténtico profesional.

Chile quedó en séptimo lugar de la tabla de posiciones, con 19 puntos, a cinco de la zona de repechaje en las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo Qatar 2022. Los clasificados de la región son Brasil con 45 puntos, Argentina, 39; Uruguay, 28 y Ecuador con 26. Perú, con 24 unidades, enfrentará a una selección de Asia en el repechaje.

Lasarte exhibió uno de los rendimientos más pobres de un técnico de la Roja, con un 35,7%. Esta es la segunda vez consecutiva que no clasifica a la Copa del Mundo.

Cagigao señaló que estoy seguro de que Lasarte y su cuerpo técnico van a volver a trabajar en la élite del fútbol profesional y volverán a tener éxito.

El director deportivo admitió que la elección del reemplazante del uruguayo Lasarte está supeditada a las elecciones de una nueva dirigencia de la ANFP, en las que Milad se postularía de nuevo.

Hay que formar una comisión con el actual presidente y conmigo, para trabajar de cara a la contratación del nuevo DT. Toda decisión que tomemos estará condicionada, pero ahora hay que resolver el futuro de la selección, indicó.

Ante algunas propuestas de elegir un técnico interino que trabaje hasta fin de año, Cagigao enfatizó que, a mi entender, sería una idea nefasta. Todos hablamos de la regeneración y vamos a regalar meses.

Dijo que con Milad llegaron a la conclusión de que lo mejor es que se forme una comisión que trabaje de cara a la contratación de un nuevo DT.