Productor del Oscar: Policía se ofreció a arrestar a Smith

La policía de Los íngeles estaba lista para arrestar a Will Smith luego que el actor abofeteó a Chris Rock en el escenario durante los Premios de la Academia, dijo el productor del espectáculo, Will Packer.

Me dieron, tú sabes, ˜esto es agresión™, fue una palabra que usaron en ese momento, dijo Packer en un adelanto de una entrevista que dio al programa Good Morning America publicado por ABC News el jueves por la noche. Dijeron ˜iremos a buscarlo, estamos preparados. Estamos preparados para atraparlo ahora mismo. Puedes presentar cargos, podemos arrestarlo™. Estaban exponiendo las opciones.

Pero Packer dijo que Rock estaba muy desdeñoso con la idea.

Él dijo: ˜No, no, no, estoy bien™, dijo Packer. Incluso al punto que le dije: ˜Rock, déjalos terminar™. Los oficiales de la policía de Los íngeles terminaron de exponer cuáles eran sus opciones y dijeron: ˜¿Te gustaría que tomemos alguna medida?™ Y él dijo que no.

La policía de Los íngeles dijo en un comunicado después de la ceremonia del domingo por la noche que estaban al tanto del incidente y que Rock se había negado a presentar una denuncia. El departamento se negó a hacer declaraciones el jueves sobre la entrevista de Packer, que se transmitirá completa el viernes por la mañana.

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas se reunió el miércoles para iniciar procedimientos disciplinarios contra Smith por violaciones a las normas de conducta del grupo. Smith podría ser suspendido, expulsado o sancionado de otra manera.

La academia dijo en un comunicado que las acciones del señor Smith en la 94ta entrega de los Oscar fueron un evento profundamente impactante y traumático que presenciar en persona y por televisión.

Sin dar detalles, la academia dijo que se le pidió a Smith que abandonara la ceremonia en el Teatro Dolby, pero que éste se negó a hacerlo.

Smith se levantó de su asiento en primera fila, subió al escenario y abofeteó a Rock luego que el comediante hizo una broma sobre la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, mientras presentaba el Oscar al mejor documental.

El lunes, Smith se disculpó con Rock, la academia y el público, diciendo: Me pasé de la raya y me equivoqué.

La academia dijo que Smith tiene la oportunidad de defenderse en una respuesta por escrito antes de que la junta se reúna nuevamente el 18 de abril.

Rock abordó públicamente el incidente por primera vez, pero solo brevemente, al comienzo de un espectáculo de comedia el miércoles por la noche en Boston, donde fue recibido con una estruendosa ovación de pie. Dijo: Todavía estoy procesando lo que sucedió.

