LO ÚLTIMO: Armas y otros materiales de EEUU llegan a Ucrania

Los últimos acontecimientos de la guerra en Ucrania:

___

WASHINGTON ” El Pentágono dice que media docena de envíos de armas y otros materiales han llegado a Ucrania como parte del paquete de ayuda por 800 millones de dólares que el presidente Joe Biden aprobó el 16 de marzo.

El portavoz del Pentágono, John Kirby, dijo el jueves que los envíos incluyen armas antitanque Javelin, sistemas de misiles antiaéreos Stinger, blindaje corporal, suministros médicos y otros materiales. Añadió que no se han entregado los 100 drones Switchblade que Biden aprobó dentro del plan.

Kirbi dijo que los 800 millones de dólares en asistencia posiblemente serán entregados totalmente en unas dos semanas. También incluye helicópteros Mi-17, armas pequeñas, municiones, vehículos, sistemas de comunicaciones seguras, y capacidad de análisis e imágenes satelitales.

Por otra parte, Kirbi negó que los efectivos estadounidenses estuvieran entrenando a soldados ucranianos en Polonia y señaló que actúan como enlaces con el personal ucraniano que cruza la frontera hacia ese país para recoger la asistencia estadounidense. Subrayó que la misión de entrenamiento militar estadounidense que había existido durante años en Ucrania fue suspendida poco antes de la invasión rusa.

___

LEí“POLIS, Ucrania ” Las tropas rusas abandonaban la planta de energía nuclear de Chernóbil y se dirigían hacia la frontera de Ucrania con Bielorrusia, dijo el jueves la compañía que opera la planta nuclear ucraniana.

Energoatom informó que el Ejército ruso también se estaba preparando para abandonar Slavutych, una ciudad cercana donde viven los trabajadores de la planta de energía.

El operador también dijo que se confirmaron los informes de que los rusos cavaron trincheras en el Bosque Rojo, el área de 10 kilómetros cuadrados (casi 4 millas cuadradas) que rodea la planta de Chernóbil dentro de la Zona de Exclusión, y recibieron dosis significativas de radiación.

Las tropas rusas entraron en pánico ante la primera señal de enfermedad, que apareció muy rápidamente, y comenzaron a prepararse para partir, dijo el operador. Esta información no pudo verificarse de forma independiente.

Energoatom informó que los rusos firmaron un documento que confirma la entrega de la planta de Chernóbil y afirma que la administración de la instalación no tiene ninguna queja sobre las tropas rusas que estaban custodiándola.

___

MADRID ” El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo el jueves que su país ha recibido hasta ahora más de 30.000 refugiados ucranianos y espera que esa cifra alcance los 70.000 en unos días.

Sánchez anunció el último número de refugiados durante una visita a un centro de recepción de refugiados en la ciudad de Alicante, en el sureste del país, uno de los cuatro en España.

También el jueves, la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que España ha enviado 10 aviones de transporte con armas y ayuda humanitaria para Ucrania. No especificó cuántos envíos de cada tipo se enviaron, pero al menos dos incluían armas.

También dijo durante una visita a la base aérea de Morón de la Frontera, en el sur de España, que ocho aviones de combate españoles F-18 van a Lituania para participar en las patrullas de la OTAN.

___

KIEV ” El número de muertos después de un ataque con misiles rusos el martes en la sede del gobierno regional en la ciudad sureña de Mykolaiv aumentó a 20, informaron los servicios de emergencia ucranianos.

Los servicios de emergencia dijeron que los rescatistas encontraron 19 cuerpos entre las ruinas desde que el ataque devastó el edificio del gobierno el martes por la mañana. Otra persona murió en el hospital.

El gobernador regional acusó a Rusia de esperar hasta que la gente llegara a trabajar antes de atacar el edificio.

Los servicios de emergencia dijeron que todavía están trabajando en el sitio.

___

BRUSELAS ” El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dice que Rusia no parece estar reduciendo sus operaciones militares en Ucrania sino reubicando sus fuerzas en la región oriental del Donbás.

En las conversaciones del martes en Estambul, Moscú se comprometió a reducir sus operaciones cerca de Kiev y Chernígov para incrementar la confianza mutua y crear condiciones para futuras negociaciones". El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y Occidente se mostraron escépticos.

Stoltenberg dijo a reporteros el jueves que Rusia ha mentido repetidamente sobre sus intenciones" y debe ser juzgada solo por sus acciones, no por las palabras de sus líderes.

De acuerdo con nuestra inteligencia, las unidades rusas no se están retirando sino reposicionando. Rusia está intentando reagruparse, reabastecerse y reforzar su ofensiva en la región del Donbás", manifestó.

Al mismo tiempo, agregó, se mantiene la presión sobre Kiev y otras ciudades y podemos esperar nuevas acciones ofensivas que causen aún más sufrimiento".

___

El Kremlin expresa su pesar" y preocupación por los reportes de funcionarios estadounidenses que afirman que el presidente de Rusia está siendo mal informado por sus asesores acerca de la actuación de su ejército en Ucrania.

El vocero de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, dijo a reporteros el jueves que "ni el Departamento de Estado ni el Pentágono poseen la información real sobre lo que está ocurriendo en el Kremlin.

Simplemente, no entienden lo que ocurre en el Kremlin, no entienden al presidente Putin, no entienden el mecanismo de toma de decisiones, no entienden la forma en la que trabajamos", añadió.

Esto no solo es lamentable, sino que suscita preocupación, porque esta completa falta de comprensión lleva a decisiones erróneas, a decisiones trágicas que podrían tener muy malas consecuencias!, afirmó el portavoz.

Según funcionarios de la inteligencia estadounidense, los asesores no informaron correctamente a Putin del mal desempeño de sus tropas en Ucrania, según la Casa Blanca. Los asesores tienen miedo de decirle la verdad, apuntaron.

___

LONDRES ” Gran Bretaña impone sanciones a más de una docena de personas y medios rusos acusados de difundir propaganda y desinformación sobre la guerra en Ucrania.

El grupo, que se enfrentará a congelaciones de activos y a la prohibición de obtener una visa, incluye a Sergey Brilev, un conductor de la televisora Rossiya que antes vivía en Gran Bretaña; al director ejecutivo de Gazprom-Media, Aleksandr Zharov, y a Alexey Nikolov, director de la televisora RT, respaldada por el Kremlin.

También se han decretado sanciones contra los medios TV-Novosti, propietario de RT, y Rossiya Segodnya, que controla la agencia noticiosa Sputnik.

Las sanciones afectarán a los propagandistas desvergonzados que promueven las noticias y las narrativas falsas de Putin, dijo la secretaria británica de Exteriores, Liz Truss.

Gran Bretaña anunció también sanciones contra el coronel general Mikhail Mizintsev, jefe del Centro de Mando y Control de Defensa Nacional, a quien acusa de orquestar atrocidades incluyendo el asalto a Mariúpol.

___

MOSCÚ - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firma un decreto para el reclutamiento de primavera, que sumará 134.500 nuevos soldados al ejército ruso en plena guerra con ucrania.

Tanto Putin como el ministro de Defensa, Sergéi Shoigu, dijeron que los reclutas no formarán parte del operativo en Ucrania. A principios de mes, sin embargo, el ejército ruso reconoció que varios de ellos terminaron en territorio ucraniano y fueron capturados allí.

El decreto detalla el alistamiento o que comenzará el 1 de abril y se prolongará hasta el 15 de julio.

___

BERLíN ” El Comité Internacional de la Cruz Roja dice que sus equipos están listos para facilitar la evacuación de civiles de la asediada ciudad de Mariúpol.

Por razones logísticas y de seguridad, estaremos listos para dirigir el operativo de paso seguro mañana viernes, siempre que todas las partes estén de acuerdo con los términos exactos, incluyendo la ruta, la hora de inicio y la duración, señaló la entidad.

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, señaló que su gobierno envió docenas de autobuses para los traslados. Antes, el ejército ruso anunció un alto el fuego localizado desde Mariúpol a la ciudad de Zaporiyia, en manos ucranianas, desde el jueves en la mañana.

Es absolutamente importante que esta operación tenga lugar. Las vidas de decenas de miles de personas en Mariúpol dependen de ello", agregó la Cruz Roja.

___

íMSTERDAM ” En una intervención ante el parlamento de Holanda, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pide al país que se aliste para dejar de importar energía rusa.

En un discurso en ucraniano, Zelenskyy pidió además la suspensión del comercio con Rusia y el envío de más armas a Ucrania.

Dirigiéndose al primer ministro, Mark Rutte, dijo: Nuestra membresía en la UE depende de usted".

___

BRUSELAS ” El regulador antimonopolio de la Unión Europea registró las oficinas de varias empresas alemanas dedicadas al suministro, traslado y almacenamiento de gas natural ante la preocupación por el drástico aumento de sus precios en Europa.

La Comisión Europea no identificó a las empresas implicadas en las inspecciones sorpresa efectuadas el 29 de marzo. Pero las autoridades antimonopolio del bloque han estado investigando las acciones del gigante energético ruso Gazprom, que tiene instalaciones en Alemania, en el mercado europeo. Gazprom no estuvo disponible de inmediato para realizar comentarios.

La Comisión sospecha que las empresas han infringido las normas de competencia de la UE que prohíben abusar de una posición dominante" en el mercado. Las inspecciones no suponen que los afectados sean culpables, añadió.

Rusia es el mayor exportador de petróleo, gas natural y carbón al bloque de 27 naciones. El 40% del gas que recibe la UE es ruso y llega, en su mayoría, a través de un gasoducto que cruza Ucrania.

___

ANKARA, Turquía ” El ministro de Exteriores de Turquía dice que trabajado para reunir a sus homólogos de Ucrania y Rusia en una nueva ronda de conversaciones.

En una entrevista con la televisora turca A Haber, Mevlut Cavusoglu dijo que el encuentro podría producirse en dos semanas.

Sus declaraciones se produjeron días después de la reunión de que negociadores de ambos países en Estambul. Según Cavusoglu, las decisiones tomadas en ese diálogo no se han implementado por completo sobre el terreno.

Tras esta reunión se tomaron algunas decisiones, especialmente en lo relativo a la reducción de las tensiones", dijo Cavusoglu said. Pero no vemos estas decisiones reflejadas sobre el terreno, por ejemplo la retirada de soldados rusos de algunas zonas".

En esa reunión, la delegación ucraniana presentó un marco para un acuerdo de paz por el que el país se mantendría neutral, aunque su seguridad estaría garantizada por un grupo de terceros países, incluyendo Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Turquía, China y Polonia

___

DUBíI, Emiratos írabes Unidos ” Un almacén de Cruz Roja en la sitiada Mariúpol fue alcanzado en medio de los intensos ataques rusos sobre la ciudad portuaria ucraniana.

Imágenes satelitales tomadas por Planet Labs PBC analizadas el jueves por The Associated Press mostraban claros daños en el tejado del almacén, ubicado junto al río Kalmius, cerca de su desembocadura en el Mar de Azov. Sobre el inmueble se había pintado una cruz roja.

En una fotografía tomada el 21 de marzo podía verse al menos un agujero que podría haber sido causado por supuesto un proyectil. En otra realizada el miércoles se identificaban unos cuatro. La cruz roja llevaba sobre la cubierta del edificio desde al menos finales de agosto de 2021, de acuerdo con las imágenes.

El Comité Internacional de la Cruz Roja había distribuido todos los suministros que guardaba en el almacén a principios de marzo, y no tenía personal allí desde el 15 de marzo, explicó el grupo en un comunicado.

___

CANBERRA, Australia ” El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pide a los legisladores australianos más ayuda en la guerra contra Rusia, incluyendo vehículos blindados y sanciones más duras.

Zelenskyy ha estado adaptando su mensaje a los distintos países a los que se dirige en videos como el mostrado el jueves a los miembros del Parlamento de Australia. Los legisladores le brindaron una ovación al inicio y al final de su intervención de 16 minutos.

El mandatario ucraniano pidió que se prohíba el acceso de los buques rusos a los puertos internacionales y solicitó autos blindados Bushmaster fabricados en Australia.

___

LONDRES ” Rusia sigue atacando Chernígov, en el norte de Ucrania, a pesar de que Moscú afirma haber reducido su ofensiva tanto en torno a esa ciudad como en la capital, Kiev, apunta el Ministerio de Defensa de Gran Bretaña.

Según las autoridades británicas, los bombardeos y los ataques significativos rusos con misiles han continuado.

Las fuerzas rusas siguen manteniendo posiciones al este y al oeste de Kiev a pesar de la retirada de un número limitado de unidades. En los próximos días es probable que se registren intensos combates en los suburbios de la ciudad, agregaron.

La actualización de los servicios de inteligencia británicos reportó también fuertes combates en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sur del país, que lleva semanas rodeada por las fuerzas rusas pero sigue en manos del gobierno de Kiev.

___

Rusia y Ucrania dicen estar colaborando en la evacuación de civiles desde la sitiada ciudad portuaria de Mariúpol, en el este de Ucrania, al oeste del país.

El ejército ruso dijo que se comprometió a un alto el fuego local en la ruta que va desde Mariúpol a la ciudad de Zaporiyia, en manos ucranianas, desde el jueves en la mañana.

La viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, señaló que el gobierno envió 45 autobuses para efectuar los traslados. El Comité Internacional de la Cruz Roja actúa como intermediario entre ambos bandos, añadió.

No es la primera vez que se organizan operativos de evacuación similares, que fracasaron ante los reclamos de combates a lo largo del corredor. La semana pasada, Ucrania acusó a las fuerzas rusas de detener a conductores de bus y rescatistas que se dirigían a Mariúpol.

Los civiles que han logrado salir de la ciudad hacia otras regiones de Ucrania solían hacerlo en autos particulares, pero el número de vehículos manejables ha disminuido y las reservas de combustible son escasas.

Rusia ha realizado su propia campaña de evacuaciones desde el territorios que ha capturado en Mariúpol. Ucrania denuncia que el Kremlin envía a sus ciudadanos a campos de filtración en la región separatista del este del país, antes de llevarlos por la fuerza a territorio ruso.