Los Grammy llegan por 1ra vez a Las Vegas este fin de semana

Puede que los Grammy carezcan de estrellas como Drake, The Weeknd y Kanye West, pero la noche más importante de la música en Estados Unidos aún podrá brillar en Las Vegas.

La ceremonia se trasladó por primera vez a Las Vegas, donde artistas como Billie Eilish, Olivia Rodrigo y Jon Batiste podrían tener noches épicas. Los premios se mudaron de Los íngeles debido al aumento de casos de COVID-19 y la variante ómicron en enero. El espectáculo del domingo se transmitirá en vivo a partir de las 8 p.m. de Nueva York por la cadena CBS y el servicio de streaming Paramount+.

Para el conductor Trevor Noah, Las Vegas es un lugar perfecto para celebrar con los fans en el MGM Grand Garden Arena. El año pasado, los Grammy tuvieron una atmósfera de festival de música con partes del espectáculo al aire libre en un ambiente íntimo que combinó actuaciones presenciales con otras pregrabadas.

Noah espera un espectáculo entretenido con la participación de artistas como Rodrigo, Eilish, Lil Nas X, Jack Harlow, Brandi Carlile, Batiste, Silk Sonic, H.E.R., Chris Stapleton, Leslie Odom Jr. y Brothers Osborne. Dijo que los premios serán una celebración de la industria de la música que vuelve a la vida.

Hay un elemento de este (espectáculo) que es como un campamento de música, dijo Noah. Creo que traerá una energía diferente, y estoy emocionado de ser parte de eso.

Todavía no está claro si los Foo Fighters subirán al escenario tras la reciente muerte de su baterista Taylor Hawkins. La banda de rock, nominada a tres premios Grammy, tiene previsto actuar durante la ceremonia, pero recientemente canceló los conciertos restantes de su gira.

Los Grammy seguirán adelante sin West, conocido como Ye, luego de que a principios de este mes surgiera la noticia de que no actuará en el espectáculo debido a su comportamiento en línea preocupante. The Weeknd sigue boicoteando los premios y Drake dijo que no quería participar en la contienda por un Grammy y retiró sus dos nominaciones.

El público echará de menos a estos tres artistas populares, pero el show debe continuar.

El polifacético Jon Batiste llegará a la ceremonia con el mayor número de nominaciones, 11, en una variedad de géneros que incluyen R&B, jazz, música de raíces estadounidenses, música clásica y video musical. Justin Bieber, Doja Cat y H.E.R. le siguen con ocho menciones cada uno.

Los premios presentarán a 10 nominados en tres de las categorías principales: grabación, álbum y canción del año. La ampliación del número de candidatos hace que la competencia sea más fuerte.

Para el premio al álbum del año, la Academia de la Grabación amplió la elegibilidad para cualquier artista, productor, compositor e ingeniero destacado, incluso si el creador de la música coescribió una sola canción del proyecto. Eso significa que podría haber una gran cantidad de ganadores en el escenario, dependiendo de quién gane.

Por ejemplo, si Justice de Bieber gana, más de 50 creadores podrían subir al escenario. Lo mismo podría decirse de Ye, Doja Cat y H.E.R., que tienen una plétora de colaboradores.

Pero Happier Than Ever de Eilish incluye canciones escritas por la joven estrella y su hermano Finneas, quien produjo todos los temas. Lo mismo sucede con Tony Bennett, Lady Gaga y Rodrigo.

Harvey Mason Jr., el director ejecutivo de la Academia de la Grabación, dijo que el número de creadores en la categoría no dictará quién gana.

De cualquier manera, Noah dijo que no le importa.

Será genial ver ese momento, expresó. Podrán estar en el escenario y ser celebrados por su trabajo. Estoy emocionado por eso. Quiero ver a 25 personas en el escenario celebrando y compartiendo el amor y la alegría por algo que han hecho.

Antes de los premios, la academia llevará a cabo un par de eventos que incluyen un homenaje a Joni Mitchell como Persona del Año de MusiCares el viernes por la noche en el que actuarán Chaka Khan, Cyndi Lauper, Billy Porter y Beck, entre otros.

El sábado, el ganador del Grammy John Legend será homenajeado durante el Black Music Collective de la academia. El cantante recibirá su primer Premio al Impacto Global de la Academia de la Grabación por sus logros personales y profesionales en la industria de la música.

Summer Walker, D-Nice y MC Lyte cantarán en la velada en su honor, mientras que Jimmy Jam pronunciará unas palabras.