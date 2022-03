Adrián Quesada, entre el soul texano y el bolero psicodélico

El guitarrista y productor Adrián Quesada, de Black Pumas, se define como un hombre de la frontera y su música refleja esta dualidad.

Quesada, de 45 años, nació en Laredo, Texas, en el seno de una familia mexicana. Con una de sus abuelas hablaba español y con otra, inglés. Creció escuchando cumbias, rancheras y mariachi y al mismo tiempo viendo MTV, soñando con ser un rockero. Empezó a tocar la guitarra cuando tenía unos 13 años y su padre le preguntó si quería clases de piano, pero él lo rechazó porque en ese entonces le gustaba más el rock, hip hop y punk.

Se veía más chido (chévere) tocar la guitarra que el piano, dijo en una entrevista reciente en la Ciudad de México a propósito de su próximo álbum solista Boleros Psicodélicos.

Fue al indagar más sobre los sampleos del hip hop que conoció más del jazz, soul y funk, géneros que años después caracterizarían su música con Black Pumas. Quesada se mudó a Austin, Texas, para estudiar artes plásticas y en ese entonces empezó a tocar en bandas.

Me di cuenta de que el arte (plástico) era algo que sí podía hacer, pero mi voz era en la música, más que en la pintura, dijo.

Una de sus agrupaciones pasadas es Grupo Fantasma, una banda de rock y géneros latinos con la que llegó a tocar con Prince y a ganar un Grammy. En su búsqueda de nuevos retos musicales conoció a Eric Burton, el otro líder de Black Pumas, con quien empezó a grabar música en 2017 y con quien ha tenido una racha bastante positiva de nominaciones en los Grammy incluyendo mejor nuevo artista, así como álbum y grabación del año, por Black Pumas y su éxito Colors respectivamente.

Este año están nuevamente nominados a mejor álbum de rock por su disco en vivo grabado en bloque Capitol Cuts - Live From Studio A y mejor interpretación de rock por Know You Better (Live From Capitol Studio A) y planean asistir a la ceremonia del próximo domingo en Las Vegas.

Todo lo que puede hacer Eric en vivo cantando y conectando con la gente, tuvo mucha influencia en cómo cambió la banda, dijo Quesada sobre su evolución tras salir del estudio de grabación, donde inició su proyecto, para subir a los escenarios. A mucha gente les encanta el show en vivo, pero siempre nos dicen ˜no es igual que el disco™ todo está bien diferente. Era importante para nosotros grabar y documentar eso.

La nominación para Know You Better es especial para Quesada pues es una de las canciones que más cambiaron en su formato en vivo.

Es el ejemplo perfecto de una de las canciones que cambió tanto, dijo. Haz de cuenta que es otra canción diferente, por eso me encanta tanto.

En medio del ascenso de Black Pumas llegó la pandemia y esto los frenó en sus presentaciones. Al hacer la entrevista Quesada se encontraba en México para reponer la fecha que no pudieron tener en 2020 en el Festival Vive Latino, uno de los más importantes de rock latinoamericano. El lado positivo fue que el alto le permitió terminar Boleros Psicoldélicos, un proyecto con el que había soñado hace mucho tiempo.

Su primer contacto con los boleros fue en casa de su abuela, donde los tríos sonaban bastante y por las fiestas de su papá, a quien también le gustaban. El bolero psicodélico, que mezcla funk, soul y cantos melancólicos propios del bolero romántico, llegó a su vida tiempo después, cuando era adulto.

Me acuerdo que un día estaba manejando en Austin, escuchando una de las estaciones de radio latinas y tocaron una canción que se llama ˜Esclavo y amo™ de Los Pasteles Verdes de Perú y dije ... ˜¿qué es esto?™, dijo Quesada.

Quesada paró su auto y llamó a la estación de radio para preguntar quiénes eran esos artistas. Al día siguiente fue a comprar todo lo que encontró de Los Pasteles Verdes, cuya Esclavo y amo está incluida en el álbum.

Para su álbum solista, que también tiene influencias de artistas como Los íngeles Negros, José José y Sandro, Quesada tiene como invitada a otra fan de los boleros, la cantante puertorriqueña iLe, quien ha explorado el género en temas como En cantos y Triángulo. En el álbum de Quesada iLe intepreta Mentiras con cariño cuyo video filmado en Puerto Rico fue publicado el martes.

Es una artista y una cantante tan increíble, dijo Quesada. Ella me empujó mucho a tratar algo diferente.

Otro de los temas destacados del álbum, el cual será lanzado el 3 de junio, es ídolo con la cantante californiana Angélica García.

Es una de las mejores cantantes que he escuchado en toda mi vida, dijo Quesada. Ella canta diferente, trata cosas en los arreglos con las voces como si fuera otro instrumento, ella no es tradicional

Quesada explicó su estilo retro en la música como algo natural: Cuando hago música y la grabo, aunque trate de hacerla bien moderna, así sale, no sé por qué, dijo.

Quizá tenga que ver el ambiente texano en el que creció, el cual ha dado pie al género soul texano, interpretado por artistas como Little Joe y Rubén Ramos y que Quesada coloca aparte de la música de Memphis o Detroit.

El soul de Texas es música afroamericana, pero con armonías, arreglos, metales y un estilo de canto diferente, dijo Quesada. Se escucha como que están cerquita de México. Hasta como tocan los metales, parece haz de cuenta unos mariachis tocando en una canción de soul.