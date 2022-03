Oscar Isaac, un héroe con problemas mentales en Moon Knight

Si escuchas a Oscar Isaac hablar inglés con acento británico en los primeros minutos de Moon Knight no estás equivocado. Su personaje, Steven Grant, vive en Londres y trabaja en una tienda de regalos de un museo con reliquias egipcias. También es el estadounidense Marc Spector. Y el superhéroe Moon Knight. Todos bajo la misma piel.

La serie de Marvel estrenada el miércoles en el servicio de streaming Disney+ aborda la salud mental con un enfoque renovado al presentar a un hombre con dificultades psicológicas como héroe. Y llega en momentos en que la pandemia ha hecho que muchos vean con mayor empatía estos problemas.

Hasta hace poco se sentía que se había abordado el tema (de la salud mental) en general de una manera muy sensacionalista, especialmente cuando se ha hecho en la ficción, en las películas, seguro, y en general en las películas de acción. El tipo loco es siempre el malo, dijo Isaac en una entrevista reciente por videollamada desde Estados Unidos.

En nuestra situación el villano es el cuerdo, el calmado y el tranquilo, y nuestro superhéroe es el que está luchando con un trauma mental intenso y angustia, y creo que eso también nos habla de que ser el sobreviviente de esto es súper heroico, señaló.

En la cinta, Steven empieza a tener sueños desconcertantes en los que es perseguido y tiene que luchar por su vida. Esto le causa mucha angustia y confusión, pues empieza a darse cuenta de que no todo es como cree y que quizá haya algo que no recuerda. Entretanto, empieza a tener visiones y diálogos con el dios egipcio Khonshu.

Cuando las cosas empiezan a ir mal, realmente te sientes conectado a él y sientes que podrías ser tú el que esté pasando por eso, dijo Isaac sobre Steven.

Para interpretar a tres personajes en uno, la concentración y el trabajo en equipo fue esencial para el actor guatemalteco-estadounidense en la miniserie de seis capítulos producida por Kevin Feige y la ejecutiva argentina de Marvel Victoria Alonso.

Se sintió como un proceso de mucha colaboración, dijo Isaac. Kevin, todos en Marvel, los directores, ellos realmente me integraron y me permitieron ser parte de todos los aspectos del rodaje. Eso hacía que cada mañana, cuando tenía que ir al set, me muriera de ganas de llegar; siempre había algo que resolver. Esta es realmente la primera vez que estoy en una situación así y eso ayudó mucho.

Alonso, presidenta de producción física y postproducción, efectos visuales y producción de animación de Marvel, destacó a Isaac por su rango actoral.

El haber trabajado con él la verdad es maravilloso, dijo a la AP en Nueva York. Es la mejor interpretación que podemos tener de un personaje con personalidades múltiples. Verlo a él en todo su talento ha sido un regalo.

La serie se rodó principalmente en Budapest y en el desierto de Uadi Rum en Jordania, con algunas escenas en Estados Unidos y tomas adicionales en Londres y El Cairo. El director y productor egipcio Mohamed Diab, quien participó en los seis capítulos, se esforzó por lograr una representación adecuada de su país.

El elenco cuenta con la actriz egipcia May Calamawy y los actores estadounidenses F. Murray Abraham y Ethan Hawke, este último como el villano Arthur Harrow.

Él es siempre el héroe. Creo que es porque tiene tanta integridad como ser humano, dijo Isaac sobre Hawke. Fue un riesgo bastante grande para los dos, porque ninguno había hecho algo así antes, así que tener alguien con quien apoyarte es maravilloso.

En días recientes, Isaac, cuyos créditos incluyen el papel del duque Leto Atreides en la película ganadora de varios Oscar Dune (Duna) y el del comandante de la Resistencia Poe Dameron en la saga de Star Wars, ha tenido momentos de celebración y también de indignación.

De celebración este fin de semana porque, además de premios para Dune como mejor cinematografía y música original, su excompañera de clases y reciente compañera de reparto en la miniserie Scenes from a Marriage (Secretos de un matrimonio), Jessica Chastain, se alzó con el Oscar a la mejor actriz por su papel de televangelista en The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye).

Ella iba unas generaciones más arriba de mí en Juilliard, dijo Isaac sobre sus años en la prestigiosa escuela de artes estadounidense. Es una de las mejores, una de las más grandes de todos los tiempos. Es increíble en ˜Tammy Faye™.

Y de indignación, pues a pesar de las protesta de personalidades como él, Mark Hamill, Wanda Sykes, Shawn Mendes, Ariana Grande y la misma Chastain, quien aprovechó la plataforma de los Oscar para abordar el tema, esta semana el gobernador Ron DeSantis promulgó en Florida, el estado donde creció Isaac, la ley conocida como No digas gay.

La ley prohíbe la educación sexual y de identidad de género desde preescolar hasta el tercer grado de primaria. La medida ha sido criticada a nivel nacional por quienes afirman marginaliza a la comunidad LGBT+.

Es usar como arma una ley para aterrorizar a los maestros, de eso se trata realmente, y los cobardes se están ocultando tras los niños para aterrorizar a maestros, dijo Isaac. Es un caos que será demanda, tras demanda, tras demanda, porque ¿qué pasa si el maestro dice ˜mi esposo corre el maratón™? ... Es una vergí¼enza.

__

La periodista de AP Sigal Ratner-Arias contribuyó a este despacho desde Nueva York.