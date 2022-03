Bruce Willis se retira de la actuación por problema de salud

Bruce Willis se retira de la actuación luego de que le diagnosticaron afasia, una condición que causa la pérdida de la capacidad de comprender o expresar el habla, anunció su familia el miércoles.

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram de Willis, la familia del actor de 67 años dijo que Willis fue diagnosticado recientemente con afasia y que la enfermedad está afectando sus habilidades cognitivas.

Como resultado de esto y con mucha consideración, Bruce se retira de la carrera que ha significado tanto para él, dice el comunicado firmado por la esposa de Willis, Emma Heming Willis, su exesposa Demi Moore y sus cinco hijas, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn.

Estamos pasando esto como una unidad familiar fuerte, y queríamos informar a sus fans porque sabemos cuánto significa él para ustedes, como lo significan ustedes para él, dijeron. Como siempre dice Bruce, ˜disfruta de la vida™, y juntos planeamos hacer precisamente eso.

La afasia generalmente ocurre después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, pero también puede desarrollarse gradualmente debido a un tumor cerebral de crecimiento lento o una enfermedad que causa daño degenerativo. Se trata principalmente con terapia de lenguaje y aprendizaje de medios de comunicación no verbal.

La noticia sobre Willis, uno de los actores más queridos de Hollywood, se difundió inmediatamente en línea mientras los fanáticos reaccionaban. Su carrera de cuatro décadas ha generado más de 5.000 millones de dólares en la taquilla mundial.

Willis trabajó constante y frecuentemente. Reconocido por películas como Die Hard ("Duro de matar"), Pulp Fiction ("Tiempos violentos") y The Sixth Sense ("El sexto sentido"), Willis ha producido en los últimos años thrillers que fueron directo a video. El año pasado protagonizó la asombrosa cantidad de ocho películas. La mayoría se estrenaron sin gran fanfarria, como Cosmic Sin ("Invasión cósmica"), Out of Death ("Sin escapatoria") y Deadlock.

Más recientemente, Willis protagonizó Gasoline Alley y A Day to Die, estrenadas a principios de marzo. El actor ya filmó al menos seis películas más que se estrenarán en 2022 y 2023, incluidas Die Like Lovers, Corrective Measures y The Wrong Place.