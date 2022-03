El actor Ezra Miller es arrestado en Hawái

como filmar a personas en una gasolinera, negarse a salir de la zona de acera de un restaurante y discutir con personas, agregó Quiocho.

Miller fue arrestado en la madrugada del lunes en Margarita Village. Fue acusado de desorden público y acoso y liberado después de pagar una fianza de 500 dólares.

El agente de Miller y sus abogados no respondieron de momento mensajes que se les enviaron para conocer sus comentarios el martes.

Miller, quien ha sido reconocido como la primera persona abiertamente LGBT en interpretar un papel principal en una película de superhéroes, ha actuado en otras películas como Fantastic Beasts and Where to Find Them (Animales fantásticos y dónde encontrarlos), We Need to Talk About Kevin (Tenemos que hablar de Kevin) y The Perks of Being a Wallflower (Las ventajas de ser invisible).

También tiene un importante papel en la próxima película del universo de Harry Potter, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore (Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore).

El periodista de The Associated Press Ryan Pearson contribuyó a este despacho desde Los Angeles.