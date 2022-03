Will Smith baila tras victoria y bofetada en los Oscar

era la gran cantidad de atención que le dieron al actor durante la fiesta donde grandes estrellas y ganadores novatos de los Oscar estaban por todas partes.

Se vio rodeado de gente que filmaba la escena y se agrupaban junto a él para tomarse selfies.

¡Felicidades Will Smith, te amo!, gritó DJ D-Nice al poner el popurrí.

El presentador de Daily Show Trevor Noah le dio a Smith un gran abrazo, susurrándole algo en el oído mientras Smith reía.

La multitud seguía a Smith y sus acompañantes en la fiesta. Smith chocó estatuillas de los Oscar con otros ganadores y se detenía para recibir felicitaciones y posar para fotos con Timothée Chalamet.

Smith alzó triunfal su Oscar en el aíre al subir a una camioneta para marcharse tras su breve paso por la fiesta.

Su hijo Jaden Smith, quien se quedó para festejar con amigos, gritó ¡Te amo! ¡Lo lograste!.

La impactante bofetada y sus consecuencias se mantuvieran en el aíre y dominaron la conversación en las fiestas tras los Oscar y en las redes sociales.

En el Baile de los Gobernadores, que se hace en los pisos superiores del Teatro Dolby inmediatamente después de la ceremonia, había alegría y tensión en la sala. Muchos estaban emocionados por comer, beber y que grabaran su nombre en sus estatuillas. Otros tantos seguían procesando lo que había ocurrido en el escenario, aunque pocos se atrevían a expresar sus sentimientos públicamente. Rock no fue a ninguna fiesta.

Kodi Smit-McPhee, actor de reparto nominado por The Power of the Dog ("El poder del perro"), dijo que estaba feliz por su directora Jane Campion, quien ganó en la categoría de dirección. Smit-McPhee se dijo emocionado de celebrar pero todavía comprendiendo lo que ocurrió entre Smith y Rock.

Tendré que ir a casa y hacer mi investigación, dijo Smit-McPhee.

Tracee Ellis-Ross se paró para platicar con Questlove, cuyo documental Summer of Soul (Summer of Soul (...o, cuando la revolución no pudo ser televisada)) ganó justo después del incidente. Ellis-Ross le dijo al cineasta que había hecho algo hermoso y que lamentaba mucho lo ocurrido.

En la fiesta de Vanity Fair Andrew Garfield, quien perdió en la categoría de mejor actor ante Smith, fue presentado a Serena Williams, quien es productora ejecutiva de King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora), la película biográfica sobre ella y su hermana Venus que le valió a Smith el Oscar en el papel del padre de ambas.

Gusto en conocerte, dijo Garfield. Lamento mucho lo de esta noche.

Tras estas palabras cambiaron de tema para hablar de tenis.

En otras partes las fiestas eran como en otras noches de los Oscar.

La fiesta de la fundación Elton John de lucha contra el sida volvió para su 30 aniversario. Brandi Carlile cantó en el evento en West Hollywood en el que Lady Gaga, Billy Porter y Eric McCormack fueron anfitriones.

En el Baile de los Gobernadores, Anthony Hopkins bailaba mientras el actor Riz Ahmed charlaba con el director de Dune (Duna) Denis Villeneuve. John Travolta posó con personas para retratos y Emilia Jones miraba mientras grababan el nombre de su compañero de reparto en CODA (CODA: Señales del corazón) Troy Kotsur en su estatuilla a mejor actor de reparto mientras sonaba Dancing Queen en el fondo.

En la fiesta de Vanity Fair, Bill Murray, con una boina, bailaba en una pista casi vacía con en la que sonaba Poker Face de Lady Gaga. Sofia Coppola guiaba a su padre Francis Ford Coppola tomado del brazo entre la multitud.

La actriz de Game of Thrones Sophie Turner y su esposo el músico Joe Jonas, estaban cerca del bar. La actriz Isla Fisher, que se fue de la fiesta con su esposo Sacha Baron Cohen, le gritó a Wanda Sykes cuando llegaba que estuvo genial como una de las tres anfitrionas de los Oscar.

Billie Eilish y Kotsur sonreían sosteniendo sus primeros Oscar y se relajaron con sus amigos mientras la fiesta comenzaba acabarse.

La fiesta de Vanity Fair, que regresó después de un año sin realizarse por la pandemia, fue ofrecida por la editora de la revista, Radhika Jones, en el espacio entre el centro Wallis Annenberg para las Artes Escénicas y el ayuntamiento de Beverly Hills.

Como es costumbre, los invitados comieron hamburguesas de la cadena In-N-Out.

____

Bahr reportó desde Los Angeles.