Will Smith se disculpa con Chris Rock

El día después de abofetear a Chris Rock en el escenario de la 94a entrega de los Premios de la Academia, Will Smith pidió una disculpa al comediante, la academia y los telespectadores, diciendo que estuvo fuera de lugar y que sus acciones no son representativas del hombre que quiero ser.

La crisis tras el incidente del domingo continuó el lunes cuando la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas condenó el ataque cometido por Smith en el escenario y dijo que comenzaría una investigación al respecto. Horas después Smith publicó una disculpa más sentida que la que dijo durante su discurso de agradecimiento, en el que notablemente no se disculpó con Rock.

La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva, dijo Smith. Mi comportamiento de anoche en los Premios de la Academia es inexcusable. Los chistes a costa mía son parte de mi trabajo, pero un chiste sobre la enfermedad de Jada fue demasiado para mí como para soportarlo y reaccioné emocionalmente. Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estuve fuera de lugar y estuve mal. Estoy avergonzado por mis acciones que no son representativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad.

Smith agregó disculpas para la academia, los productores, los asistentes y la familia Williams. Smith fue honrado por su papel como Richard Williams, el padre de las famosas tenistas Venus y Serena en la película King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora).

Soy una obra en desarrollo, agregó Smith.