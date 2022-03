Oscar: La emoción ganó para bien y para mal

quien fue maestra de ceremonias junto a Schumer y Regina Hall “ criticó la iniciativa que fue aprobada previamente en el mes por la legislatura de mayoría republicana en el estado. Vamos a tener una gran noche esta noche, dijo Sykes, quien es abiertamente gay. Y para la gente en Florida, vamos a tener una noche gay. Más tarde Chastain, quien ganó el premio a mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye) dijo al público: Enfrentamos una legislación discriminatoria e intolerante que está azotando a nuestro país con la única meta de dividirnos más.

BEYONCÉ EN LA CANCHA

Tras comenzar con un saludo de Venus y Serena Williams, cuyos primeros años jugando tenis, así como la vida con sus padres, es el tema de King Richard, el primer número musical realizado nada menos que por Beyoncé. La superestrella interpretó su canción nominada Be Alive en una actuación con mucha coreografía desde un escenario al aíre libre en Compton, donde crecieron las hermanas Williams. Pero su poder estelar no sirvió para ganar el Oscar. Billie Eilish y su hermano Finneas se llevaron el premio por No Time to Die de James Bond. Finneas agradeció a sus padres con palabras que hicieron sonreír a muchos: Los amamos como padres y los amamos como personas reales, también.

HABLANDO DE KING RICHARD

Quizá King Richard no se llevó el premio a mejor canción, pero sí le dio un Oscar a Smith que fue entregado poco después de la bofetada que sonó fuerte en el teatro y en el resto del mundo. Smith, visiblemente conmovido, subió para recibir su trofeo y comenzó sus palabras con una clara referencia a lo que acababa de ocurrir, señalando que Richard Williams fue un férreo defensor de su familia. En este tiempo en mi vida, en este momento, me siento apabullado por lo que Dios me está pidiendo hacer y ser en este mundo. También señaló que Denzel Washington le había dicho En tu momento más alto, sé cuidadoso. Ahí es cuando el diablo viene por ti. Se disculpó con la Academia y dijo que esperaba que lo volvieran a invitar. Hollywood expresó su amor a Smith: Varias celebridades se acercaron para confortarlo después de la bofetada, incluyendo a Washington, Keith Urban, Nicole Kidman y Tyler Perry, entre otros.

CAMPION CELEBRA

En el Baile de los Gobernadores tras los Oscar, donde las estrellas e invitados tomaron champán y comieron bocadillos de salmón ahumado con forma de Oscar (entre muchas otras cosas) había un ambiente alegre, especialmente para Jane Campion, quien impulsivamente comenzó a bailar en la sala llena, sin duda una expresión de alegría tras haber ganado el Oscar a mejor dirección por The Power of the Dog. Su honor fue un momento para la historia pues es la primera vez que el premio de dirección ha sido entregado a mujeres en años consecutivos, luego de la victoria de Chloé Zhao del año pasado por Nomadland. Campion es la tercera mujer en ganar en la categoría, su triunfo fue el único para su western poco convencional a pesar de tener 12 nominaciones. Campion perdió en la categoría de mejor guion adaptado ante Sian Heder de CODA.

CODA EMOCIONA

Fue una noche rara. Tras las emociones de las horas anteriores, parecía apropiado que CODA se llevara el premio final. (Y por suerte FUE el premio final, luego de que el año pasado cambiaran el orden). Además de ser un momento enorme para la comunidad sorda, es el primer triunfo para un servicio de streaming en la categoría principal. A pesar de ser una película independiente CODA tuvo mucho apoyo en Apple TV+, que a su vez se llevó su primer permio a mejor película. Más tarde en el Baile de los Gobernadores, en elenco entero llegó y quedó rodeado por fotógrafos y personas que querían felicitarlos. Kotsur llevaba su Oscar en una mano e iba tomado de la otra de su compañera de reparto Matlin.

LAS FIESTAS ESTíN DE REGRESO

Después de que los Oscar del año pasado tuvieron distanciamiento social por la pandemia, las fiestas volvieron con todo. El público, vacunado en su totalidad y con dos pruebas de COVID de por medio, atiborró los bares durante los premios y después en el Baile de los Gobernadores, donde casi no se veían cubrebocas. El principal tema de conversación en el baile era, claro, el asunto de Smith. Al principio todos pensaron que era falso, dijo una de las invitadas, la empresaria de bienes raíces Sara Roche de Charlotte, Carolina del Norte. Todos estaban mandando mensajes de texto desde casa diciendo ˜¿Qué está pasando?™. Roche también tuvo pensamientos sobre CODA pues le alegró que ganara. No soy una persona emocional y no lloro, dijo. Pero tenía un nudo en la garganta cuando ganó ˜CODA™.