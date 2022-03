Chastain gana el Oscar a mejor actriz por Tammy Faye"

Los Oscar vieron con buenos ojos a Jessica Chastain.

La estrella ganó el domingo el Premio de la Academia a la mejor actriz por interpretar el ascenso, caída y redención de la televangelista Tammy Faye Bakker en The Eyes of Tammy Faye (Los ojos de Tammy Faye).

Chastain surgió como la favorita a finales de la temporada de premios, cuando se llevó sorpresivamente los premios SAG y Critics™ Choice por una película que fue estrenada hace seis meses.

Además de actuar, Chastain es una de las productoras. Impulsó el proyecto por años después de adquirir los derechos para contar la vida de Bakker en 2012, cuando vio un documental en el que está basada la película. Bakker murió de cáncer a los 65 años en 2007.

Al recibir el trofeo de manos de Anthony Hopkins, Chastain se pronunció contra la violencia a minorías y señaló que el suicidio es una de las principales causas de muerte de la comunidad LGBTQ. Dijo que se sintió impulsada por la compasión de Bakker.

Estoy inspirada por sus actos radicales de amor, dijo Chastain. Estoy inspirada por su compasión y lo veo como un principio que nos guía y que nos llevará hacia adelante.

Chastain se suma a una larga lista de actores que han ganado premios por interpretar a alguien famoso, incluyendo a Meryl Streep por su papel de Margaret Thatcher en The Iron Lady ("La dama de hierro") de 2011.

Chastain luce casi irreconocible en la película por la transformación física a la que se sometió para interpretar a Bakker en el filme que abarca 30 años. Usó prostéticos en su rostro, dientes falsos para ciertas escenas y cambió el color de pelo y estilos de peinado.

La película también se llevó el Oscar a mejor maquillaje y peinado.

Por si fuera poco, Chastain canta en la película, que recibió reseñas mixtas. Algunos elogiaron la actuación, pero otros criticaron el guion. La cinta recaudó apenas 2,7 millones de dólares en cines antes de estar disponible en streaming.

La intérprete había sido nominada antes al Oscar en dos ocasiones, en 2012 como actriz de reparto en The Help (Historias cruzadas) y en 2013 como mejor actriz por Zero Dark Thirty (La noche más oscura). Esta es la primera vez que gana.

La actriz, quien cumplió 45 años el jueves, fue criada por una madre soltera en Sacramento, California. Comenzó a estudiar actuación en el colegio superior de la ciudad y luego estudió en la prestigiosa escuela de artes Julliard con una beca patrocinada por el exalumno Robin Williams.

Chastain superó a Olivia Colman de The Lost Daughter (La hija oscura), Penélope Cruz de Madres paralelas, Nicole Kidman de Being the Ricardos (Ser los Ricardo) y Kristen Stewart de Spencer (dirigida por el chileno Pablo Larraín).