"CODA" se lleva el Oscar a la mejor película

con una lista de cambios que incluyeron la contratación de tres conductoras luego que no hubo maestro de ceremonias en varios años y números musicales que fueron más allá de las canciones nominadas: el éxito de Encanto We Don™t Talk About Bruno, que tuvo uno de los números más coloridos con parte del elenco de voces de la cinta y la participación de Luis Fonsi, Becky G y Megan Thee Stallion.

Luego del final anticlimático del año pasado, cuando el evento terminó con el premio al mejor actor y el ganador, Anthony Hopkins, no estaba ahí para recibirlo, los productores retomaron la tradición de cerrar la gala con el máximo honor de la noche, mejor película, que presentaron Lady Gaga y Liza Minelli.

