"CODA" se lleva el Oscar a la mejor película

con una lista de cambios que incluyeron la contratación de tres conductoras luego que no hubo maestro de ceremonias en varios años y números musicales que fueron más allá de las canciones nominadas: el éxito de Encanto We Don™t Talk About Bruno, que tuvo uno de los números más coloridos con parte del elenco de voces de la cinta y la participación de Luis Fonsi, Becky G y Megan Thee Stallion.

Luego del final anticlimático del año pasado, cuando el evento terminó con el premio al mejor actor y el ganador Anthony Hopkins no estaba ahí para recibirlo, los productores retomaron la tradición de cerrar la gala con el máximo honor de la noche, mejor película, que fue presentado por Lady Gaga y Liza Minelli.

___

El periodista de AP Jake Coyle contribuyó a este despacho.

___

Sigal Ratner-Arias está en Twitter como https://twitter.com/sigalratner.