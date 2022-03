Kotsur gana el Oscar al mejor actor de reparto por "CODA"

Troy Kotsur, el primer actor sordo nominado a un Oscar, ganó el Premio de la Academia por su papel de reparto en CODA.

Kotsur se unió el domingo a la coprotagonista de CODA, Marlee Matlin, como los únicos ganadores sordos del Oscar. Matlin sigue siendo la ganadora más joven a la mejor actriz, a los 21 años, por el drama de 1986 Children of a Lesser God ("Te amaré en silencio").

El público repleto de estrellas en el Teatro Dolby se puso de pie para aplaudir a Kotsur, un gran favorito después de haber ganado premios BAFTA, SAG, Critics' Choice e Independent Spirit. Javier Bardem, Jessica Chastain, Nicole Kidman y otros levantaron las manos y las agitaron, lo que se conoce como un aplauso sordo.

La presentadora Youn Yuh-jung, ganadora de la actriz de reparto del año pasado, anunció con señas el nombre de Kotsur antes de decirlo en el micrófono. Le entregó el Oscar al actor, y luego lo sostuvo para liberar sus manos y que pudiera hacer sus declaraciones en lenguaje de señas. Un intérprete los compañó en el escenario y tuvo que contener las lágrimas mientras pronunciaba el discurso de Kotsur.

Es increíble estar aquí en este viaje, expresó Kotsur. No puedo creer que esté aquí.

En CODA, acrónimo en inglés de hijo de adultos sordos, Kostur interpreta a Frank, cuya hija, Ruby, la única integrante de su familia que no es sorda, se debate entre la responsabilidad que siente por ellos y su deseo de ir a la universidad a estudiar música, alentada por un profesor interpretado por Eugenio Derbez.

Los discursos televisados ‹‹de Kotsur en otras premiaciones en las que ganó fueron lo más destacado cada vez, y no decepcionó el domingo.

Solo quería decir que esto está dedicado a la comunidad de sordos, la comunidad de CODA y la comunidad de discapacitados, dijo con lenguaje de señas. Este es nuestro momento.

El actor de 53 años de Mesa, Arizona, ha trabajado en la industria durante más de 30 años. Había expresado su gratitud por el reconocimiento que CODA le brindó después de atravesar años de problemas financieros. La carrera de Kotsur ha recibido un bienvenido impulso como resultado de los elogios.

La esposa de Kotsur, la actriz Deanne Bray, también es sorda. La besó antes de dirigirse al escenario.

Gran parte de la carrera de Kotsur se ha desarrollado en el escenario. Ha aparecido en producciones para el National Theatre of the Deaf and Deaf West Theatre en Los íngeles.

Sus créditos en televisión incluyen The Mandalorian, CSI: NY, Scrubs y Criminal Minds.

Kotsur superó en la contienda por el Oscar a Ciarán Hinds de Belfast, Jesse Plemons y Kodi Smit-McPhee de The Power of the Dog ("El poder del perro") y J.K. Simmons de Being the Ricardos ("Ser los Ricardo").