Oscar: Saniyya Sidney, Demi Singleton iluminan alfombra roja

Saniyya Sidney, de 15 años, giró y resplandeció en un vestido de princesa adornado con flores mientras su compañera de reparto de King Richard ("Rey Richard: Una familia ganadora") Demi Singleton brilló en un suave color púrpura al comenzar la alfombra roja del Oscar el domingo por la tarde.

Sidney, quien interpretó a Venus Williams en la película, mientras Singleton hizo el papel de Serena, lució un vestido de Armani Prive sin tirantes en verde azulado claro como una de las primeras en llegar a la 94ª edición de los Premios de la Academia. Y no era su primer Oscar. A los 10 años asistió por Fences ("Barreras") y Hidden Figures ("Talentos ocultos").

Mientras la industria del cine retomaba el glamour a su regreso al Teatro Dolby en Los íngeles, toques del mundo real se filtraron en la alfombra roja.

Jamie Lee Curtis usó un listón como anillo en azul en apoyo de Ucrania para acompañar un vestido azul oscuro creado por la diseñadora y activista por los derechos de los animales Stella McCartney. Nicholas Brittell, nominado por su partitura Don™t Look Up ("No mires arriba"), y Diane Warren, con un traje de esmoquin verde esmeralda, también usaron cintas azules en las solapas en nombre de los refugiados ucranianos.

La presentadora Lily James llevaba un Versace rosa claro con una amplia abertura lateral y joyas de Piaget mientras posaba para selfies con algunos fans en la alfombra roja. Pasteles suaves como su atuendo se mezclaron con looks metálicos y negros en un año que aún lucha con la pandemia junto con los horrores de la guerra de Rusia en Ucrania.

La actriz Tracee Ellis Ross, un ícono de la moda, eligió un Carolina Herrera: un vestido rojo brillante sin tirantes hasta la rodilla con un corpiño atrevido y una gargantilla de un solo diamante. Naomi Scott estaba completamente cubierta con un look morado oscuro de cuello alto.

___

Las periodistas de AP Lindsey Bahr y Brooke Lefferts contribuyeron a este despacho desde Los íngeles.