Levantan restricciones tras incendio en Colorado

Las autoridades el domingo levantaron la mayoría de las restricciones aplicadas tras un intenso incendio forestal en Colorado que obligó a unas 20.000 personas a abandonar sus viviendas.

A wildfire south of Boulder that forced nearly 20,000 people to flee was listed at 21% contained and most evacuations had been lifted by Sunday morning, officials with Boulder Fire-Rescue said.

El fuego, que estalló el sábado, ya está contenido en un 21%, indicaron los bomberos. Llegó a estar a 914 metros (1.000 yardas) de las viviendas al oeste de Boulder, declaró Mike Smith, jefe de una unidad antifuegos.

El rápido combate a las llamas combinado con las otras medidas de mitigación que hemos aplicado en la zona, es una de las razones por las que hemos tenido tanto éxito, afirmó Smith el domingo.

Los bomberos también usaron avionetas y colocaron barreras antifuegos cerca de viviendas en las colinas cerca de Boulder, añadió el funcionario.

La zona de evacuación fue reducida la noche del sábado. En vez de abarcar 8.000 viviendas abarca 700 viviendas, o unas 1.700 personas.