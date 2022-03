LO ÚLTIMO: Ministro francés compara Mariúpol con Alepo

DOHA, Qatar ” El ministro de exteriores francés comparó el asedio ruso contra la ciudad de Mariúpol en Ucrania con la brutal ofensiva que fuerza sirias, con ayuda rusa, lanzaron contra Alepo.

Mariúpol se está convirtiendo en una segunda Alepo, expresó el ministro Jean-Yves Le Drian el domingo en el Foro de Doha.

La campaña de sitiar ciudades aplicada por Rusia en Ucrania debería provocar un sentido de culpabilidad colectivo, añadió.

La población civil está siendo masacrada, aniquilada, es un sufrimiento horrible, expresó Le Drian, visiblemente enojado.

Cuando se le preguntó sobre el comentario del presidente estadounidense Joe Biden de que Vladimir Putin no puede seguir en el poder, el ministro francés enfatizó que la estrategia de su país es buscar una solución diplomática.

Le Drian dijo que el presidente francés Emmanuel Macron está tratando de evitar lo peor en Ucrania mediante diálogos con los presidentes de Rusia y Ucrania. Lo principal ahora es lograr un cese al fuego, indicó, para que las partes puedan avanzar hacia temas más complicados como garantías de seguridad para Ucrania o la posibilidad de que Ucrania se declare oficialmente neutral.

El mundo está en un punto decisivo, indicó

Le Drian añadiendo que esta es una crisis que nos afecta a todos.

___________________________________

Las autoridades rusas han bloqueado el website del periódico alemán Bild, parte de su intento de controlar los contenidos que son publicados en torno a Ucrania.

El ente regulador ruso de las telecomunicaciones, Roskomnadzor anunció el domingo que bloqueó el website de Bild a pedido de la fiscalía.

Rusia ya había bloqueado a Instagram y a Facebook al considerar que estaban llamando a la violencia contra soldados rusos en Ucrania. Rusia también ha bloqueado los website de distintos medios de prensa internacionales como la BBC, Euronews, Voice of America, Radio Free Europe/Radio Liberty, el alemán Deutsche Welle y Meduza, un website de Letonia.

Bild afirma que ha puesto en su portal contenidos sobre la guerra en Ucrania y sobre el descenso a una dictadura totalitaria en Rusia, y partes de sus programas en video tienen subtítulos en ruso. Destaca que también tiene un canal de Telegram en idioma ruso.

El director de Bild, Johannes Boie, dijo que la decisión de bloquear al diario confirma que estamos haciendo lo correcto en el trabajo periodístico para la democracia, la libertad y los derechos humanos.

___________________________________

WASHINGTON - El republicano de mayor rango en la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado exhortó al presidente Joe Biden a atenerse al libreto en sus declaraciones sobre la guerra en Ucrania.

El senador James Risch (Idaho) hizo sus comentarios luego que Biden afirmó que el presidente ruso Vladimir Putin no puede seguir en el poder. El secretario de Estado Antony Blinken y otros funcionarios de la administración aclararon luego que Biden no estaba llamando al derrocamiento de Putin.

Risch, sin embargo, insistió en que Biden debe tener más cuidado en el ámbito internacional.

Por favor, señor presidente, aténgase al libreto, declaró Risch el domingo en el programa State of the Union de CNN.

___________________________________

KIEV, Ucrania - El jefe de la inteligencia ucraniana dice que Rusia podría tratar de dividir al país en dos.

En declaraciones difundidas el domingo por el Ministerio de Defensa de Ucrania, Kyrylo Budanov expresó que el presidente ruso Vladimir Putin se ha dado cuenta de que no puede tragarse al país entero y podría tratar de partir al país en dos como en el caso coreano.

Añadió que la ocupación tratará de consolidar los territorios ocupados en una estructura semiestatal única y ponerla de frente a una Ucrania independiente.

Señaló a los intentos rusos de establecer gobiernos paralelos en ciudades ocupadas y de prohibir el uso de la moneda ucraniana, la grivna.

Budanov vaticinó que la resistencia ucraniana se ampliará hasta convertirse en una guerrilla total, frustrando los designios rusos.

___________________________________

PARíS ” El presidente francés Emmanuel Macron se distanció el domingo del comentario del presidente estadounidense Joe Biden de que Vladimir Putin no puede seguir en el poder.

Macron, quien ha hablado varias veces con el mandatario ruso en intentos hasta ahora infructuosos para poner fin a la violencia en Ucrania, hablará de nuevo con Putin el lunes.

Creo que debemos atenernos a los hechos y ... hacer todo lo posible para que la situación no se descontrole, declaró Macron al canal de televisión France-3 cuando se le preguntó sobre el comentario de Biden.

Añadió: Yo no usaría esas palabras porque yo sigo hablando con el presidente Putin, porque lo que todos queremos lograr es poner fin a la guerra que Rusia lanzó en Ucrania, sin librar una guerra y sin escalar el conflicto.

Estados Unidos, enfatizó, sigue siendo un aliado importante.

Compartimos con ellos muchos valores, pero los que vivimos al lado de Rusia somos los europeos, añadió.

Macron dijo que hablará con Putin sobre la posibilidad de establecer un corredor humanitario para la asediada ciudad de Mariúpol, tema también debatido con Turquía y Grecia.

___________________________________

CIUDAD DEL VATICANO - El papa Francisco redobló sus peticiones de negociaciones para poner fin a los combates en Ucrania.

Francisco dijo el domingo al público en la Plaza de San Pedro que esta guerra cruel e insensible continúa tras más de un mes, lo que supone una derrota para todos.

Lamentó que los padres sepultaran a sus hijos y los poderosos deciden y los pobres mueren. Una vez más, no mencionó a Rusia por su nombre como agresor.

La guerra no sólo devasta el presente, sino también el futuro de la sociedad, dijo Francisco, refiriéndose a los reportes sobre que la mitad de los niños de Ucrania se han visto desplazados por el conflicto.

El pontífice reiteró su condena de la guerra como bárbara y sacrílega. La humanidad, dijo, debe comprender que ha llegado el momento de abolir la guerra, de cancelar la guerra de la historia del hombre antes de que cancele al hombre de la historia.

___

MOSCÚ - El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elogió a la Guardia Nacional rusa en el sexto aniversario de su creación.

Putin se dirigió especialmente al personal de la Guardia Nacional implicado en la operación militar en Ucrania.

Camaradas, en efecto las condiciones de combate implican un riesgo aumentado. Soy muy consciente de cómo actúan ustedes en esta situación: con gran coraje y profesionalidad, con habilidad y sin temor. Resuelven las tareas más complicadas que se les plantean con competencia y precisión, mostrando heroísmo personal, dijo Putin en un comunicado en video publicado el domingo.

La Guardia Nacional, que tiene 300.000 miembros, fue creada por Putin en 2016 como una fuerza militar interna para combatir el terrorismo y el crimen organizado, vigilar instalaciones del estado, control de armas y labores antimotines.

El servicio reporta directamente al presidente.

Todo nuestro gran país está justamente orgulloso de cada uno de ustedes, dijo Putin. Quiero darles las gracias por su energía y su servicio impecable a Rusia, por su lealtad a nuestra patria, su juramente de lealtad y su deber.

___

Un líder separatista en el este de Ucrania dijo el domingo que su región quiere celebrar una votación sobre si unirse a la vecina Rusia.

Leonid Pasechnik, líder de la autoproclamada República Popular de Luhansk, indicó el domingo que podría celebrar un referendo en el momento más cercano, para preguntar a los votantes si están a favor de convertir la región en parte de Rusia.

Rusia ha apoyado a los rebeldes separatistas en Luhansk y la vecina Donetsk desde que estalló una insurgencia en el lugar en 2014, después de que Moscú se anexionara la Península de Crimea. Moscú reconoció su independencia el 21 de febrero y después justificó su invasión a Ucrania el 24 de febrero en una petición de asistencia militar por parte de las dos regiones.

En las conversaciones con Ucrania, Moscú ha instado a que Kiev reconozca la soberanía de Rusia sobre Crimea y la independencia de Donestks y Luhansk. La declaración de Pasechnik podría adelantar un cambio en la postura rusa.

___

JERUSALÉN ” El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dice que su país no intenta derrocar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, pese a sus duras condenas a la invasión rusa de Ucrania.

Biden habló un día después de que el presidente, Joe Biden, dijera en un discurso de Varsovia: Por Dios, este hombre no puede seguir en el poder.

En una conferencia de prensa en Jerusalén, Blinken dijo que Biden pretendía decir que Putin no puede tener el poder de emprender una guerra o agredir a Ucrania ni a nadie más.

Estados Unidos, afirmó, ha reiterado que no tenemos una estrategia de cambio de régimen en Rusia, o en ningún otro sitio en realidad.

En este caso, como en cualquier caso, depende de la gente del país en cuestión. Depende del pueblo ruso, dijo Blinken.

___

KIEV, Ucrania - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy ha vuelto a instar a Occidente a que proporcione aviones de combate y misiles antiaéreos a Ucrania.

En un mensaje en video el domingo de madrugada, Zelenskyy afirma que nuestros socios tienen todo eso, y están cogiendo polvo. Y de hecho hacen falta no sólo para la libertad de Ucrania, sino para la libertad de Europa.

Zelenskyy advirtió que los países bálticos, Polonia y Eslovaquia podrían enfrentar un ataque ruso en un futuro sólo porque habrán mantenido en sus hangares apenas el 1% delos aviones de combate de la OTAN y el 1% de los tanques de la OTAN. ¡Apenas el 1%! No pedimos más, ¡y llevamos esperando 31 días!.

Nuestros socios deben aumentar su ayuda a Ucrania, dijo.

El mandatario añadió que Ucrania no puede derribar misiles rusos con escopetas y ametralladoras, que han supuesto la mayor parte de las entregas. Y no podemos desbloquear Mariúpol sin el número necesario de tanques, otros blindados y aviones de combate. Todos los defensores de Ucrania sobre ello.

También Estados Unidos y todos los políticos europeos lo saben, añadió.

___

DOHA, Qatar ” La directora gerente del Fondo Monetario Internacional advierte de que la crisis económica provocada por la guerra en Ucrania podría avivar conflictos civiles en Oriente Medio y otros lugares.

En declaraciones el domingo en el Doha Fortum de Qatar, Kristalina Georgieva señaló que la invasión rusa y las sanciones derivadas a Moscú han asestado un duro golpe a los más pobres del mundo, que enfrentan fuertes subidas en los precios de los alimentos y falta de empleo.

Georgieva indicó que la situación actual recuerda a los precedentes de los alzamientos de 2011 conocidos como la Primavera írabe, cuando los precios disparados del pan avivaron protestas contra diferentes gobiernos en Oriente Medio.

Cuando suben los precios y las personas pobres no pueden alimentar a sus familias, salen a la calle, dijo. Una cosa que sabemos sobre los problemas en un lugar es que se desplazan, no se quedan allí.

Goergieva pidió más cooperación global para cubrir los desabastecimientos de energía y materias primas.

Por favor, trabajen juntos, dijo. Productores de petróleo, productores de gas y productores de comida están hoy en posición de ayudar a reducir esta incertidumbre.

También mencionó la importancia de Ucrania como gran exportador de trigo para pedir una resolución rápida de la guerra.

Cuanto más rápido salgan los tanques, más rápido entrarán los tractores, dijo. Necesitamos para julio la cosecha en Ucrania para contribuir a la estabilidad de los precios de los alimentos.

___

NUEVA YORK ” El ejército ruso dice haber atacado instalaciones militares ucranianas con misiles de largo alcance.

Los misiles de crucero lanzados desde el aire alcanzaron el día anterior un depósito de combustible y una planta de defensa en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, indicó el mayor general Igor Konashenkov, vocero del Ministerio ruso de Defensa.

Otro ataque con misiles lanzados desde el mar destruyó un depósito de misiles antiaéreos en Plesetke, a las afueras al oeste de la capital, Kiev, indicó Konashenkov.

___

ODESA, Ukraine ” The Black Sea port of Odesa is mining its beaches and rushing to defend its cultural heritage from a feared Mariupol-style fate in the face of growing alarm that the strategic city might be next as Russia attempts to strip Ukraine of its coastline.

The multi-cultural jewel, dear to Ukrainian hearts and even Russian ones, would be a hugely strategic win for Russia. It is the country™s largest port, crucial to grain and other exports, and headquarters for the Ukrainian navy.

Bombardment from the sea last weekend further raised worries that the city is in Russia™s sights.

Residents say Russian President Vladimir Putin would be insane to take Odesa with the brutal approach that has left other Ukrainian cities in ruins. Once a gilded powerhouse of the Russian empire, Odesa includes one of the finest opera houses in Europe and the famed Potemkin Steps between the city and the sea, featured in Soviet filmmaker Sergei Eisenstein™s 1925 silent film masterpiece Battleship Potemkin.

___

LONDRES - Parece que el ejército ruso intenta rodear a las fuerzas ucranianas que combaten en las regiones separatistas en la zona oriental del país, según dijo el Ministerio británico de Defensa en un informe de inteligencia publicado el domingo por la mañana.

Las fuerzas rusas avanzan hacia el sur desde la zona en torno a Járkiv y al norte desde Mariúpol, según indicó el Ministerio.

Los campos de batalla en el norte de Ucrania continúan en gran parte estáticos y los contraataques ucranianos complican los esfuerzo de Rusia por reorganizar sus fuerzas, señaló el reporte.

En un reporte anterior publicado durante la noche, el Ministerio dijo que Rusia continuaba atacando objetivos en diferentes lugares de Ucrania, incluidos muchos en zonas muy pobladas.

Rusia ha recurrido a misiles lanzados desde su propio territorio para reducir la exposición de sus aeronaves al fuego antiaéreo ucraniano, según las autoridades británicas. Sin embargo, las existencias limitadas de estas armas obligará a Rusia a retornar a misiles menos sofisticados o a aceptar más riesgo para su aviación.

___

LEí“POLIS, Ucrania - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, advierte con indignación a Moscú que está sembrando un profundo odio hacia Rusia entre su población, mientras el fuego constante de artillería y los bombardeos reducen ciudades a escombros, matan a civiles y obligan a otros a esconderse en refugios y a buscar agua y comida para sobrevivir.

Están haciéndolo todo para que nuestra gente abandone por sí misma la lengua ruda, porque ahora la lengua rusa sólo se asociará a ustedes, a sus explosiones y asesinatos, a sus crímenes, dice Zelenskyy el sábado por la noche en un apasionado mensaje en video.

___

KIEV, Ucrania - Una instalación de investigación nuclear de Járkiv vuelve a ser blanco de proyectiles rusos y los combates impiden evaluar los daños, indica la agencia ucraniana de supervisión nuclear.

El centro experimental de neutrones del Instituto de Física y Tecnología de Járkiv se vio atacado el sábado, según el Inspectorado Regulador Nuclear Estatal.

Las autoridades ucranianas han informado antes de daños por proyectiles rusos en edificios del centro, pero no se han detectado fugas de radiación. La instalación, recién construida, pretende investigar y producir radioisótopos con fines médicos e industriales. La Agencia Internacional de la Energía Atómica ha señalado que el material nuclear en el lugar siempre es subcrítica y que el inventario de material radiactivo es muy pequeño, lo que reduce los riesgos de que se libere radiación.

Járkiv lleva asediada por fuerzas rusas del el inicio de la invasión y se ha visto bajo fuego reiterado de artillería contra sus edificios residenciales e infraestructura crítica.

Las instalaciones nucleares ucranianas se han visto amenazadas por la invasión rusa.