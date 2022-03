Miranda se perderá el Oscar: esposa da positivo por COVID

Lin-Manuel Miranda, uno de los nominados al Oscar más destacados de este año, no asistirá a la ceremonia luego que su esposa dio positivo por COVID-19.

Miranda compartió la desafortunada noticia en Twitter el sábado por la tarde. Dijo que a pesar de que él dio negativo, se mantendrá alejado de la gala del domingo por precaución.

Llegué a Hollywood..., tuiteó el dramaturgo y compositor. Este fin de semana, mi esposa dio + (positivo) por COVID. Ella está bien. Los niños y yo dimos - (negativo) pero por precaución, no iré a los Oscar mañana por la noche.

"Animo a mis familias de 'tick, tick...BOOM!™ y ˜Encanto™ con mi propia familia, junto a todos ustedes, TODOS ustedes, agregó

Miranda compite por el Premio de la Academia a la mejor canción original por Dos oruguitas de la película animada de Disney Encanto, que será interpretada en la ceremonia por el cantante colombian Sebastián Yatra. Si gana, Miranda pasará a tener el raro estatus EGOT, acrónimo con el que se conoce a quienes han recibido premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

El creador de Hamilton también se perderá la primera presentación en vivo de su popular canción We Don™t Talk About Bruno, igualmente de Encanto, una cinta sobre una familia en Colombia con poderes mágicos. El adictivo tema pasó a ser la canción más escuchada de una película animada de Disney en más de un cuarto de siglo, superando incluso a Let It Go de Frozen.

El polifacético artista dirigió tick, tick... Boom!, su ópera prima, nominada a dos premios que incluyen mejor actor para Andrew Garfield.