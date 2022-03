Sergio Pérez se lleva 1ra pole de su carrera en Arabia Saudí

Sergio Pérez conquistó la primera pole position de su carrera mientras la Fórmula Uno continuó sus actividades en Arabia Saudí el sábado, un día después de un ataque contra un depósito cercano de petróleo.

El piloto mexicano superó a los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz Jr. en su última vuelta, enviando a su compañero de Red Bull Max Verstappen, el actual campeón del mundo, al cuarto sitio.

Durante toda la jornada, la atención se centró en la razón por la que la F1 continuó con las actividades de la carrera tan cerca del depósito cubierto de humo, situado a unos 11 kilómetros (siete millas) de la pista.

Sainz Jr. se mostró de acuerdo con la decisión de competir. Sin embargo, consideró que el tema no debe olvidarse una vez que concluya la carrera en Arabia Saudí y la F1 se marche para realizar carreras en Australia y luego en Europa.

Habrá necesidad de conversar después de esta carrera, dijo el piloto español. Porque lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas es definitivamente un punto a discutir.

Lewis Hamilton generalmente es muy extrovertido cuando se trata de cuestiones sobre derechos humanos u otros temas importantes. Pero en esta ocasión no comentó mucho sobre la decisión colectiva de correr, que se produjo después de horas de discusiones el viernes por la noche.

El británico simplemente dijo que está ansioso por ir a casa.

No estoy aquí para comentar sobre eso. Juntos, como un grupo, discutimos y tomamos una decisión como un deporte, señaló Hamilton. "No me siento de una manera particular, estoy deseando salir.

El siete veces campeón del mundo posee un récord de la F1, con 103 poles y 103 victorias, pero realizó una de sus peores clasificaciones, quedando en el 16to sitio.

Durante la segunda sesión de la clasificación hubo un fuerte accidente, luego de que Mick Shumacher destrozó su monoplaza Haas haciendo un trompo y deslizándose hacia atrás contra un muro en el sinuoso circuito de Yeda, lo que provocó una bandera roja.

"El alemán fue trasladado en helicóptero a una clínica donde se le sometió a análisis. El director de la escudería Haas, Gí¼nther Steiner, informó que Schumacher se encuentra bien físicamente, pero pasaría la noche en el hospital como precaución y no competiría este domingo.

Lo mejor es que Mick no tiene aparentemente lesiones. Está ahora en el hospital y los médicos lo evalúan, de modo que está en buenas manos, dijo Steiner. Con base en esos hechos y en dónde estamos, hemos decidido que su auto no corra mañana.

Gran parte de la conversación del sábado no fue la carrera.

Horas antes de la clasificación, los directivos de los equipos determinaron que era seguro seguir con las actividades del Gran Premio en Yeda, después de las reuniones nocturnas con funcionarios de seguridad y del gobierno tras un ataque cercano perpetrado por los rebeldes hutíes de Yemen.

Autoridades de alto rango hablaron con nosotros ayer. Nos explicaron la situación, comentó Mike Krack, directivo de Aston Martin. Nos explicaron todo de una forma muy creíble.

El director de Williams Jost Capito señaló que un observador independiente también les aseguró que podían correr.

"También hubo otra persona de defensa, no de aquí sino de otro país, que investigó eso de forma independiente y confirmó que todo está en su sitio, dijo Capito, sin revelar de quién se trataba.

Las conversaciones entre los pilotos, los directores de equipo y el director ejecutivo de la F1, Stefano Domenicali, se centraron en las condiciones de seguridad. Los 20 pilotos siguieron hablando más allá de las 2 de la madrugada para discutir las preocupaciones de seguridad.

El director de Ferrari, Mattia Binotto, dijo que la decisión de continuar era correcta. Pero los directores de los equipos también señalaron que no se habría impedido la salida de ningún piloto o miembro del equipo.

En un comunicado anterior, la F1 y la FIA justificaron la decisión de continuar con las carreras tras las conversaciones con todos los equipos y pilotos.

El circuito alberga una carrera de la F1 por segunda ocasión, tras el Gran Premio que se llevó a cabo allí en diciembre del año pasado.