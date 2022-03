"Bruno" de "Encanto" sonará en los Oscar con Becky G y Fonsi

Después de todo, sí se hablará de Bruno en los Oscar.

La canción más exitosa de Encanto, We Don™t Talk About Bruno, será interpretada por primera vez en vivo en la ceremonia del domingo, pese a no haber sido nominada a mejor canción original.

Los productores del espectáculo, Will Packer y Shayla Cowan, anunciaron el jueves por la tarde que los miembros del elenco Adassa, Stephanie Beatriz, Mauro Castillo, Carolina Gaitán y Diane Guerrero cantarán el tema acompañados por las estrellas de la música latina Becky G y Luis Fonsi.

Me he llevado una gran sorpresa al recibir esta invitación por parte de la Academia. Es un gran honor y me siento muy orgulloso y agradecido de poder seguir llevando nuestra cultura en alto, dijo Fonsi en un comunicado.

Estoy tan honrada. ¡No puedo esperar!, tuiteó Becky G.

Un mes después de que Encanto se estrenó en cines el pasado noviembre, We Don™t Talk About Bruno pasó a ser la canción más escuchada de una cinta animada de Disney en más de 26 años, superando incluso a Let It Go de Frozen.

Sin embargo, la elegida para los Oscar fue Dos oruguitas, un emotivo tema interpretado por el cantante colombiano Sebastián Yatra, quien también cantará el domingo en la ceremonia. Se trata de la primera canción en español nominada al Premio de la Academia desde que Al otro lado del río de Diarios de motocicleta le mereció la estatuilla al uruguayo Jorge Drexler en 2005.

Tanto We Don™t Talk About Bruno como Dos origuitas fueron escritas por Lin Manuel-Miranda, quien de ganar alcanzaría el codiciado estatus EGOT, acrónimo con el que se conoce a quienes han recibido premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony.

La 94ª entrega anual de los Oscar se transmitirá en vivo desde el Teatro Dolby en Los íngeles a partir de las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) por la cadena estadounidense ABC, y en más de 200 territorios en todo el mundo.