Riz Ahmed encuentra catarsis en corto nominado a los Oscar

ni la única con la que está relacionado Ahmed. El cineasta y actor es también productor ejecutivo de Flugt (Flee), el documental animado sobre el sinuoso camino de un inmigrante afgano hacia una nueva vida en Dinamarca, y hacia la autoaceptación. Flugt es la primera película en ser nominada a mejor documental, mejor película animada y mejor película internacional.

˜The Long Goodbye™ se trata de identidad, hogar y pertenencia. Y ˜Flee™ se trata de identidad, hogar y pertenencia, dijo Ahmed. La conversación de nuestro tiempo parece ser sobre identidad, hogar y quién pertenece a dónde.

Ahmed hizo historia el año pasado como el primer musulmán nominado a mejor actor por The Sound of Metal (El sonido del metal), en la que interpretó a un baterista rockero que pierde el oído. Este año las categorías de cortometraje serán premiadas previo a la transmisión en vivo por televisión. Aunque la Academia ha prometido que honrará a cada ganador durante la teletransmisión, la decisión ha sido muy criticada por algunos en la industria. Ahmed dice que sin importar que haya tenido una película nominada en una de las ocho categorías que se premiarán fuera del aire, desearía que fueran premiadas en vivo.

La comunidad (del Oscar) se trata de reconocer a los mayores e impulsar a los novatos, dijo Ahmed. Por lo general, las categorías de cortometraje son donde el nuevo talento tiene su primera experiencia. Aneil Karia es un nombre que sonará en los próximos años.

Ahmed, de 39 años, quien nació en el suburbio de Wembley a las afueras de Londres de padres paquistanís, ha rapeado varias veces sobre sus sentimientos complejos sobre identidad y sobre abrirse paso en esta industria de lo británico. Quizá soy de todas partes y de ninguna parte, rapea en Where You From.

Ahmed ha trabajado con la Iniciativa de Inclusión USC Annenberg para subrayar cómo los musulmanes suelen ser marginados o estereotipados en cine y televisión. De 8.965 personajes con diálogos identificados en las 200 películas más taquilleras estrenadas entre 2017 y 2019, sólo 1,6% eran musulmanes y de ellos 30% eran perpetradores de violencia.

Aunque la segunda mitad del cortometraje toma un vuelco abruptamente violento, las primeras escenas efímeras y familiares en The Long Goodbye son suficientes para constituir algo rara vez capturado en cines comerciales: una familia musulmana simplemente existiendo. Aunque Ahmed reconoce que The Long Goodbye y Flugt están muy ligadas al momento actual, también las ve como un reflejo de una lucha eterna.

Historias sobre refugiados, historias sobre intolerancia, películas como ˜The Long Goodbye™, películas como ˜Flee™, nos confrontan con preguntas que en un nivel, sin importar quiénes somos, siempre nos estamos haciendo, dijo Ahmed. Por eso creo que son historias atemporales. Si revisas la ˜Eneida™, Eneas es expulsado de Troya. La ciudad es destrozada y él es un refugiado.

Después fundó Roma, por cierto. Nada mal para un refugiado, agregó Ahmed, riendo. Quizá ahí con Apple y Steve Jobs, hay un refugiado de Siria.

Pero si The Long Goodbye parece sombría, también es emocionante en su clara resistencia, pronunciada de frente a la cámara. En sus cambios radicales, la película de Karia rompe con las convenciones.

Cuando cuentas tu historia compartes tu experiencia con alguien, dice Ahmed. Estás poniéndote ahí afuera para conectar. Y cuando otras personas conectan con esa experiencia, esa es la esperanza. La esperanza es conexión.

Jake Coyle

The Long Goodbye https://www.youtube.com/watch?v=Lzz50xENH4g