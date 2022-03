Carlos López Estrada, de director de videos al Oscar

Tan solo hace cuatro años, el cineasta mexicano Carlos López Estrada estrenó su ópera prima tras haber dirigido docenas de comerciales y videos musicales, incluyendo de estrellas como Billie Eilish. Ahora está nominado a un Oscar como codirector de Raya and the Last Dragon ("Raya y el último dragón") de Disney, y ya trabaja en una próxima cinta animada del estudio.

El director de 33 años, que se mudó a Estados Unidos a los 12 y más tarde estudió cine en la Universidad de Chapman, sólo requirió de un largometraje para llamar la atención de Hollywood. Blindspotting, sobre un hombre que reevalúa su relación con su volátil mejor amigo estando en libertad condicional, se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en 2018.

En este mismo momento Disney Animation estaba buscando voces jóvenes, diversas, de fuera, para entrar al estudio de animación como directores", dijo López Estrada a The Associated Press en una entrevista reciente. "Vieron ellos mis trabajos ... y yo creo que algo les llamó la atención, y entonces me invitaron a tener pláticas con los directores.

Eso fue hace tres años y la verdad sí siento que fue una decisión muy importante de mi parte y me siento muy feliz de estar ahí, porque he aprendido muchísimo, agregó el realizador, quien mientras trabajaba en Raya and the Last Dragon logró editar y estrenar una segunda película en 2020, "Summertime", también en Sundance.

Raya es su tercer largometraje y su primero animado. La cinta transcurre en la tierra de Kumandra, donde una joven guerrera llamada Raya está decidida a encontrar al último dragón para salvar a la civilización de espíritus malignos que atacan y petrifican a sus habitantes.

Pasar de trabajar en pequeñas producciones con actores reales a una película animada de un gran estudio como Disney fue un proceso complejo que requirió de ajustes, contó López Estrada.

Yo vengo del cine independiente, vengo de hacer videos, vengo de hacer comerciales; es un entorno creativo muy específico en el que trabajo con mis amigos, con personas de mi edad, personas con las que fui a la escuela de cine. Entonces de repente entrar al mundo de cine de Hollywood... tener un equipo de producción de 500 personas y saber que la película va a llegar a todos los mercados del mundo fue un proceso interesante, dijo.

Sin embargo, pronto se dio cuenta de que los principios de dirección se mantienen en ambos casos: Construir una historia, trabajar con actores, trabajar con animadores, es muy parecido en cualquier entorno, sea independiente o más grande o animado.

Lo que más le costó, dijo, fue adaptarse al aspecto técnico específico de la animación y aprender de procesos y departamentos que hasta entonces eran desconocidos para él. En este sentido, agradeció a su equipo de Disney por haberlo recibido con brazos abiertos y con un espíritu muy amable, explicándole de a poco cómo funcionaba todo al punto que hoy se siente completamente cómodo en ese mundo.

Tanto es así, que ya trabaja en un próximo largometraje del estudio previsto para 2023 del que sólo pudo adelantar que es una idea original, un proyecto que me llena de emoción porque es una historia hermosa con personajes que amo.

Las películas de Disney suelen ser reconocidas por la Academia de cine: de las cinco candidatas este año, dos son de Disney Animation Studios ("Encanto" y Raya and the Last Dragon) y una de Disney Pixar (Luca), así que la nominación no fue del todo sorpresiva para López Estrada.

Sabía que era una posibilidad, sabía que podía suceder, pero cuando nos avisaron la verdad sí fue un momento mágico, dijo el director. Todavía la verdad no me la creo.

Este año es uno de múltiples latinos, latinoamericanos y españoles nominados en distintas categorías luego que apenas hubo representación en 2021. Entre otros, están Guillermo del Toro, Charise Castro Smith, Lin-Manuel Miranda, Ariana DeBose, Javier Bardem y Penélope Cruz.

Me llena de emoción ver que cada día somos más, expresó. Yo creo que estar rodeado de tantos latinos, estar rodeado de tantos hispanos, estar rodeado de tantas voces tan diversas en este año de los Oscar, pues la verdad me llena de esperanza de que estos años que vienen van a ser igual o todavía más representativos de las audiencias globales.

