Cuba con nuevas dificultades en suministro de combustibles

Las autoridades cubanas afirmaron que una demanda de combustible mayor a la normal durante el pasado fin de semana afectó el suministro en las expendedoras y ocasionó largas colas, un fenómeno que se repite con frecuencia en la isla.

La empresa comercializadora de combustibles, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, dijo en un comunicado la noche del martes que la necesidad de aumentar el abastecimiento de las plantas generadoras de electricidad debido a la desconexión de una central termoeléctrica también incidió en el suministro de hidrocarburos.

En los últimos días se han formado filas de varias cuadras de vehículos para abastecerse de gasolina y diésel. Las expendedoras racionan el despacho, lo que ha ocasionado molestias entre los automovilistas.

En Cuba este tipo de fenómenos no es nuevo, es frecuente el desabastecimiento de alimentos y productos básicos.

Estoy aquí desde la mañana para echar combustible y ojalá que no se acabe", dijo a The Associated Press Leandro González, un mecánico de 27 años, al que le faltaban varias cuadras para llegar a una estación de expendio en La Habana.

González señaló que esperaba cargar en auto clásico de los años cincuenta los 20 litros permitidos. Se ha puesto más difícil estos días, agregó.

Algunos conductores culparon del problema en el suministro de gasolina al embargo estadounidense y a las sanciones de ese país contra Venezuela. Cuba refina petróleo venezolano.