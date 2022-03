Estudiante mata a tiros a dos maestras en Suecia

Un estudiante mató a dos maestras en una escuela secundaria en el sur de Suecia, informó la policía el martes.

El estudiante de 18 años fue arrestado en la escena del crimen el lunes en Malmo, la tercera ciudad de Suecia. Las víctimas eran dos mujeres mayores de 50 años, dijo la policía.

El sospechoso no tenía prontuario criminal, y la policía no reveló cómo murieron las maestras. No se ha determinado el motivo.

Aún no es momento de hablar de ello, dijo la jefa de policía de Malmo, Petra Stenkula, en conferencia de prensa.

Dijo que los agentes llegaron a la Escuela Latina en el centro de Malmo 10 minutos después de recibir el alerta y hallaron al sospechoso y las dos víctimas en el tercer piso. La situación estaba controlada, añadió.

Stenkula no confirmó un informe del diario Aftonbladet de que el estudiante mismo llamó a las autoridades para decir que había matado a dos personas, había dejado sus armas en el suelo y se encontraba en el tercer piso.

La policía efectuó incautaciones, y un examen forense nos permitirá comprender mejor qué sucedió, dijo Stenkula. Añadió que no se tenían noticias de otras víctimas.

La policía dijo que los llamaron a las 5.12 de la tarde. Decenas de ambulancias y patrullas acudieron a la escuela, y policía armada entró al edificio que estaba acordonado.

La escuela tiene unos 1.100 estudiantes, algunos de los cuales se habían reunido para trabajar en una obra musical y se encerraron en las aulas.

La primera ministra Magdalena Andersson dijo que se enteró del hecho con tristeza y consternación, según la agencia noticiosa sueca TT.

Se suspendieron todas las clases y la escuela estaba cerrada.

Los asesinatos tuvieron lugar en un anexo moderno de la escuela, fundada en 1406 cuando el papa emitió una carta de privilegio para su construcción y funcionamiento. Al principio educaba a los jóvenes locales en materia de doctrina cristiana y lengua latina.