Ayatolá Jamenei muestra apoyo a negociación nuclear de Irán

El máximo líder religioso de Irán manifestó el lunes su apoyo a las negociaciones sobre el programa nuclear de Teherán que aseguraría un relajamiento de sanciones económicas impuestas por Occidente, una referencia inusual al diálogo estancado cuando las potencias mundiales se acercan a un punto decisivo diplomático.

El ayatolá Alí Jamenei subrayó la importancia de que la economía iraní sea autosuficiente, durante un largo discurso televisado a raíz del Nouruz, el Año Nuevo Persa. Sin embargo, hizo una aclaración: No digo que ustedes no deberían buscar el levantamiento de las sanciones. Aquellos que están tratando y yéndose por ese camino, no hay problema, indicó.

Jamenei, cuyos pronunciamientos son considerados cruciales dado a que él tiene la última palabra en todas las cuestiones de Estado en Irán, se ha mantenido prácticamente en silencio con respecto a las negociaciones para restaurar el pacto nuclear de Teherán con las potencias mundiales. Sus declaraciones vagas pero alentadoras dan a entender que los negociadores iraníes mantienen un espacio y flexibilidad política.

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump retiró a su país del acuerdo nuclear en 2018. El actual mandatario Joe Biden prometió reintegrarse. Las meticulosas negociaciones en Viena se han llevado a cabo por el último año. Irán, con su economía asfixiada, ha pedido un relajamiento de las sanciones pero al mismo tiempo pretende resistirse a las demandas de Occidente.

Las negociaciones estuvieron cerca de completarse este mes antes que Moscú exigiera que su tratado comercial con Irán esté exento de las sanciones de Occidente a raíz de su invasión a Ucrania, lo cual mandó el proceso al caos. Los negociadores aún no se han vuelto a reunir en la capital austriaca y no queda claro qué obstáculos les esperan.

Irán considera generalmente a Rusia un aliado y comparte las posturas antiestadounidenses y antioccidentales del presidente ruso Vladimir Putin.