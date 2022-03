En Colombia pedirán recontar votos por inconsistencias

El registrador de Colombia, encargado de la organización de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo, solicitará al Senado que la autoridad electoral recuente los votos luego de encontrar inconsistencias entre los resultados preliminares y los escrutinios.

No obstante, aseguró el lunes ante la prensa que no existió fraude en estas elecciones y no hay posibilidad de fraude. Según el registrador Alexander Vega Rocha, se trató de errores humanos en el diligenciamiento de formularios de los resultados electorales.

El nuevo conteo de votos debe ser autorizado por la Mesa de Garantías Electorales, conformada por entidades estatales y partidos políticos. Se prevé que la mesa se reúna el martes a tomar una decisión.

Desde el oficialista Centro Democrático hasta el opositor Pacto Histórico han cuestionado los resultados de las elecciones legislativas recientes y advertido un posible fraude, una situación que no se presentaba en Colombia desde hace décadas.

El presidente Iván Duque sugirió el lunes en Twitter recontar los votos en la elección del Senado para dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral.

Colombia se alista para elegir un nuevo presidente el 29 de mayo, por lo que la mayor preocupación de las corrientes políticas es la legitimidad de dicha jornada. El candidato presidencial de centro Sergio Fajardo pidió adoptar medidas adicionales para resguardar la próxima jornada electoral.

En Colombia se realizan dos conteos de votos: el primero el día de las votaciones, que arroja resultados preliminares e informativos, y el segundo durante la semana posterior a cargo de jueces que verifican y consolidan los resultados finales que tienen valor jurídico llamados escrutinios.

La mayor diferencia de resultados en la votación se evidencia en el izquierdista Pacto Histórico, liderado por el candidato presidencial Gustavo Petro. Luego de las votaciones Petro denunció que miles de mesas no informaron votos a favor de su movimiento político. Esto fue comprobado durante el escrutinio que consolidó más de 390.000 votos más para el Pacto Histórico.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea señaló el viernes en un comunicado que la discrepancia entre los resultados del Senado ha sido inusualmente grande y explicó que las actas del conteo preliminar tienen un diseño extremadamente complejo y muy propenso a que se produzcan errores.

Las actas son cuadrículas largas que diligencian a mano alzada los jurados de votación y que son luego escaneadas y consultadas por los votantes.

Con esos miles de votos a favor de su bancada la izquierda ganó más curules en el Senado, posicionándose como la fuerza mayoritaria en un resultado inédito en el país.

Tras la discrepancia en los resultados en que la izquierda salió favorecida, la derecha cuestionó el sistema electoral. El expresidente ílvaro Uribe, dirigente del Centro Democrático y padrino político del presidente Duque, advirtió sobre un posible fraude. El uribismo pidió recontar los votos y en un comunicado advirtió que sin claridad el nuevo Congreso sería ilegítimo y muchos ciudadanos no podrían reconocer el resultado electoral.

Petro advirtió que un nuevo escrutinio constituiría un fraude e indicó que no asistirá a debates electorales hasta tanto no se garantice transparencia.

Donde ya terminaron escrutinios, la mayoría de mesas, los votos están en poder del CNE (Consejo Nacional Electoral) de mayoría uribista y de registradores departamentales, de mayoría uribista. No hay cadena de custodia transparente para esos votos, indicó en un tuit.

Petro obtuvo la mayor votación en las primarias presidenciales que se realizaron en simultáneo con las legislativas, seguido del candidato de derecha Federico Gutiérrez y de centro Sergio Fajardo.