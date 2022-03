Todo lo que debes saber sobre los Oscar 2022

Los últimos preparativos están en marcha para la 94a edición de los Premios de la Academia y el tan esperado regreso a la glamorosa normalidad de Hollywood tras la ceremonia apagada y poco vista del año pasado. Aquí todo lo que necesitas saber sobre los Oscar 2022, incluyendo dónde ver el espectáculo, quién se espera que gane y cuáles son las grandes polémicas este año.

___

¿CUíNDO SON LOS OSCAR?

Los Oscar serán el domingo 27 de marzo en el Teatro Dolby en Los íngeles. La ceremonia comenzará a las 8 p.m. de Nueva York (0000 GMT) y se transmitirá en vivo por ABC.

¿QUIÉNES CONDUCIRíN LA CEREMONIA?

Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes conducirán la gala, que no ha tenido maestro de ceremonias los últimos tres años. El productor Will Packer dijo que cada una de las actrices traerá algo distinto al espectáculo.

¿QUIÉNES PRESENTARíN PREMIOS?

Los productores del programa seguirán agregando nombres a lo largo de la semana, pero en este momento se espera que las estrellas que entreguen premios la noche de los Oscar incluyan a Lady Gaga, Kevin Costner, Samuel L. Jackson, Zoí« Kravitz, Anthony Hopkins, Lily James, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Lupita Nyong™o, Rosie Perez, Chris Rock, Naomi Scott, Wesley Snipes, Uma Thurman, John Travolta, Yuh-jung Youn, Ruth E. Carter, Halle Bailey, Sean Diddy Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Shawn Mendes, Tyler Perry y Tracee Ellis Ross.

¿CUíLES SON LAS CANDIDATAS A MEJOR PELíCULA?

Las 10 producciones que compiten por el Oscar a la mejor película este año son: Belfast, CODA, Don™t Look Up ("No mires arriba"), Drive My Car, Dune ("Duna"), King Richard ("Rey Richard: Una familia ganadora"), Licorice Pizza, Nightmare Alley ("El callejón de las almas perdidas"), The Power of the Dog ("El poder del perro") y West Side Story ("Amor sin barreras").

¿CUíLES FUERON LOS DESAIRES MíS SORPRENDENTES?

La mañana de las nominaciones hubo muchas sorpresas.

Algunas exclusiones notables: Denis Villeneuve, cuya Dune obtuvo la segunda mayor cantidad de nominaciones (10) detrás de The Power of the Dog (12), incluyendo a mejor película, no fue nominado a mejor dirección.

La categoría de mejor actriz fue especialmente brutal este año, dejando fuera a Lady Gaga por House of Gucci ("La casa Gucci"), Jennifer Hudson por Respect ("Respect: La historia de Aretha Franklin"), Caitriona Balfe por Belfast y Renate Reinsve por The Worst Person in the World.

¿CUíLES SON LAS PREDICCIONES PARA LOS GANADORES?

The Power of the Dog es la presunta favorita a mejor película y dirección, de Jane Campion, pero también existe la posibilidad de que CODA se lleve el trofeo a la mejor película. De cualquier manera, será la primera vez que un servicio de streaming gane el premio mayor. Otros posibles ganadores son Will Smith como mejor actor por King Richard, Jessica Chastain como mejor actriz por The Eyes of Tammy Faye ("Los ojos de Tammy Faye"), Troy Kotsur como mejor actor de reparto por CODA y Ariana DeBose como mejor actriz de reparto por West Side Story.

¿QUÉ MíS PODEMOS ESPERAR DE LOS OSCAR?

Los organizadores prometieron que mantendrán la transmisión en tres horas y Packer, cuyas películas incluyen títulos del gusto popular como Girls Trip ("Viaje de chicas"), quiere que sea lo más entretenida posible sin dejar de honrar a nominados y ganadores.

El espectáculo fluirá como una película en el sentido de que habrá distintos temas y una sensación y energía diferentes a lo largo de la noche, dijo Packer en una entrevista con IndieWire. No se sentirá, ni se verá, ni sonará como un espectáculo durante tres horas. Te llevará por un viaje cinematográfico.

Nominados a mejor canción como Beyoncé, Van Morrison y Billie Eilish también están en conversaciones para actuar.

¿ALGUNA POLÉMICA ESTE AÑO?

Los Oscar tienen un perfil tan alto, que todos los años alguien se molesta por algo, especialmente cuando se trata de cambios. Esta vez, la mayor polémica es sobre la decisión de entregar ocho premios antes de que comience la transmisión en vivo y presentarlos en breves segmentos editados más tarde en el programa.

Los ocho premios son: cortometraje, cortometraje animado y cortometraje documental, edición, música original, maquillaje y peinado, sonido, y diseño de producción.

La decisión tiene sus defensores, pero también un ejército de detractores prominentes como Campion, Villeneuve, Steven Spielberg, Chastain y Penélope Cruz.