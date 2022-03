De estreno: American Song Contest, Atlanta, Bridgerton

Una lista curada por The Associated Press de lo que está por llegar a los servicios de streaming, las plataformas musicales, el cine y la televisión en Estados Unidos. Las fechas pueden variar en otros países.

CINE

” Justo a tiempo para los Premios de la Academia, el drama de tenis King Richard (Rey Richard: Una familia ganadora) con Will Smith llega el jueves a HBO Max. El filme de Reinaldo Marcus Green, nominado a seis Oscar que incluyen mejor película, estuvo disponible para streaming por 30 días cuando debutó simultáneamente en cines y HBO Max en noviembre. Si te lo perdiste entonces, ahora está de regreso para que puedas ver la actuación que probablemente le dé a Smith su primer Premio de la Academia. Su interpretación de Richard Williams, el padre de Venus y Serena Williams, ha sido aclamada como su más conmovedora y sensible. Smith, junto a un elenco que incluye a la también nominada Aunjanue Ellis, elabora un retrato afectuoso de Williams como mentor de sus cinco hijas en Compton, California.

” No llegó a los Oscar, pero la desgarradora Mass de Fran Kranz, disponible este sábado en Hulu, no debe pasarse por alto. La película reúne a dos grupos de padres que se encuentran con cautela y heridas aún abiertas para hablar seis años después de un tiroteo en la escuela que unió a sus familias. Los cuatro miembros principales del elenco ” Ann Dowd, Reed Birney, Martha Plimpton y Jason Isaacs ” son fantásticos al abordar temas angustiantes que rara vez se tratan con tanta empatía y sinceridad. En mi reseña, elogié Mass como un diálogo intensamente emotivo de dolor, arrepentimiento y tal vez catarsis, interpretado brillantemente por un cuarteto de actores.

” Jake Coyle

MÚSICA

” Maren Morris no tiene motivos para estar nerviosa esta semana a pesar del nombre de su último sencillo. El fabuloso Nervous es una melodía que mezcla géneros con algo de rock alternativo, pop y grunge junto con country. Es parte del álbum Humble Quest que lanza el viernes y que Morris ha dicho narra su vida como nueva mamá, el encierro y la muerte de su querido amigo y colaborador, Michael Busbee. El álbum, producido por Greg Kurstin, también incluye los sencillos Background Music y Circles Around This Town.

” El pop punk tiene un momento nuevamente y Machine Gun Kelly está muy de moda con su nuevo álbum, Mainstream Sellout. El disco de 16 piezas incluye contribuciones de Lil Wayne, Willow, Blackbear, Gunna, Young Thug, Bring Me the Horizon y Pete Davidson. Uno de los primeros sencillos es ay! con Lil Wayne y un recordatorio de las raíces hip hop de Machine Gun Kelly. Otro sencillo, una explosión de principios de la década de 2000 llamada emo girl, presenta a Willow y al baterista Travis Barker. Dato curioso: Machine Gun Kelly y Barker se hicieron tatuajes a juego de born with horns, que iba a ser el nombre del álbum hasta que MGK lo cambió.

” Mark Kennedy

TELEVISIí“N

” Snoop Dogg y Kelly Clarkson conducen American Song Contest de NBC, que debuta el lunes con un estreno de dos horas. Músicos de todo Estados Unidos harán campaña para ganar el voto del país a la mejor canción. Artistas debutantes, emergentes y establecidos se encuentran entre los solistas, dúos y grupos que representan cada estado y territorio con una nueva melodía original. Entre las estrellas participantes están Macy Gray, en representación de Ohio; Michael Bolton, por Connecticut; y Joya, de Alaska. La NBC creó un mapa interactivo con detalles de cada artista.

” Atlanta de Donald Glover regresa el jueves a FX para su muy esperada tercera temporada. La trama transcurre principalmente en Europa, con el director musical Earn (Glover), el rapero Alfred alias Paper Boi (Brian Tyree Henry), Darius (LaKeith Stanfield) y Van (Zazie Beetz) de gira. Los 10 episodios estarán disponibles en Hulu tras debutar en FX, y las temporadas pasadas también disponibles en el servicio de streaming. La segunda temporada concluyó en mayo de 2018, pero se requerirá menos paciencia para la cuarta y última, pues ya se filmó y saldrá este mismo otoño boreal.

” Con Daphne y el Duque felices para siempre en la primera temporada de Bridgerton, la segunda se enfoca en el destino romántico del hermano mayor de Daphne, Lord Anthony (Jonathan Bailey). Una encantadora recién llegada llama su atención, pero su protectora hermana demuestra ser una amenaza en varios frentes. Otra historia clave: la reina tiene la intención de desenmascarar a la autora de la hoja de chismes que atormenta a la sociedad. Los espectadores supieron quién la escribe bajo el seudónimo de Lady Whistledown la temporada pasada, que no mencionamos por aquellos que intentan ponerse al día antes de que la serie de Netflix regrese el viernes.

” Lynn Elber