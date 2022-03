10 heridos, uno de gravedad, en tiroteo en fiesta en Dallas

Diez personas fueron baleadas en una fiesta en Dallas y varias resultaron lesionadas intentando huir, informó la policía.

Una persona se encontraba grave después del tiroteo del sábado en el salón de fiestas The Space Dallas. Nueve personas más con heridas de bala fueron llevadas a hospitales en condición estable y un número no especificado de personas resultó lesionado mientras intentaban huir, dijo la policía. No se han reportado arrestos.

Joe Morgan, de 55 años, le dijo al periódico The Dallas Morning News que trataban de controlar a la multitud en donde un grupo de adolescentes organizó la fiesta, cuando escuchó balazos afuera del recinto.

Muchos jóvenes ayudaban a otros jóvenes, dijo Morgan el domingo, y agregó que vio a personas con heridas de bala en el pecho, brazos y piernas.

El tiroteo fue uno de varios que hubo durante el fin de semana en Texas con varias víctimas. Cuatro personas fueron baleadas en Austin cuando la ciudad organizaba su festival anual South by Southwest y cuatro adolescentes fueron baleados, uno de los cuales murió, en una fiesta de cumpleaños en Houston.

Mientras tanto, en Arkansas, una persona murió y 27 más resultaron heridas en un tiroteo en una exhibición de autos el sábado.