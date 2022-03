Huelga ferroviaria paraliza a Canadá

El sindicato Teamsters de Canadá y la empresa CP Rail se culparon mutuamente de una huelga el domingo que paralizó trenes en todo el país e interrumpió el comercio ferroviario con Estados Unidos.

Más de 3.000 maquinistas y otros trabajadores de Canadian Pacific Rail representados por el sindicato Teamsters Canada Rail Conference se declararon en paro después de que ambas partes no pudieron alcanzar un acuerdo antes de la medianoche.

Tanto el sindicato como la empresa dicen que siguen conversando con mediadores federales.

El sindicato emitió un comunicado el sábado acusando a la compañía de impedirle a los trabajadores el acceso a sus puestos, pero luego emitió otro boletín en el que dijo que éstos están en huelga.

En el comunicado inicial colocado en el sitio web del sindicato el sábado por la noche éste señaló que deseaba seguir negociando, pero que la compañía optó por poner en riesgo la cadena de suministro y miles de empleos.

En un momento en que los canadienses hacen frente a una pandemia sin fin, al aumento de precios de las materias primas y la guerra en Ucrania, la empresa ferroviaria está añadiendo una capa adicional de inseguridad, especialmente para quienes dependen del sistema ferroviario, señala el sindicato en su comunicado.

CP Rail, el segundo operador ferroviario más grande de Canadá, dijo que fue la compañía la que quería seguir negociando, y el sindicato retiró a sus empleados de sus puestos de trabajo.

Keith Creel, presidente de CP, manifestó en un comunicado de prensa que el sindicato no respondió a una nueva oferta presentada por los mediadores antes de que venciera el plazo a medianoche.

En lugar de ello, el sindicato TCRC optó por retirar sus servicios antes del fin del plazo para que pudiera llevarse a cabo legalmente una huelga o un cierre patronal, señaló. El TCRC está muy consciente del daño que esta acción irresponsable provocará a la cadena de suministro canadiense.

Canadian Pacific cubre gran parte del centro-norte estadounidense y es un gran exportador de potasa y fertilizantes agrícolas. También transporta granos de Estados Unidos a Canadá para uso doméstico y exportaciones. El ferrocarril da servicio a Dakota del Norte y del Sur, Minnesota, Iowa, Illinois, Wisconsin, Missouri y otros estados. También opera en Nueva Inglaterra y el norte del estado de Nueva York, dijo el portavoz Patrick Waldron.

Una interrupción prolongada del envío de fertilizantes podría perjudicar a los agricultores estadounidenses, que se acercan a la temporada de siembra de primavera. El paro también podría exacerbar los cuellos de botella existentes en la cadena de suministro en Estados Unidos y Canadá derivados de la pandemia de COVID-19.

Los trenes estadounidenses no se vieron afectados por la huelga, pero el ferrocarril no puede realizar envíos entre las dos naciones, dijo Waldron.

The Canadian Press y el periodista de The Associated Press Tom Krisher contribuyeron a este despacho.