The Batman sigue estando al tope de la taquilla en Estados Unidos, tres semanas después de su estreno.

La película atrajo 36,8 millones de dólares este fin de semana, según estimados de la industria difundidos el domingo, y sobrepasó los 300 millones de dólares antes de lo proyectado.

La película de Warner Bros es la segunda que más dinero ha recaudado desde el inicio de la pandemia. (La primera es Spider-Man: No Way Home).

The Batman, dirigida por Matt Reeves, recaudó además 49,1 millones de dólares a nivel internacional, con lo que el total global asciende a 598,1 millones.

El único lugar donde no le va tan bien a The Batman es en China donde recaudó 12,1 millones de dólares en su primer fin de semana. Pero un 43% de los cines en China están cerrados por la pandemia, y aun así The Batman tuvo mejor desempeño que Unchartered que también se estrenó allí este fin de semana y que tuvo 10,3 millones.

The Batman tuvo un costo de producción estimado de 200 millones de dólares, sin contar la promoción y mercadeo.

Su competencia más cercana fue Jujutsu Kaisen 0, de Crunchyroll y Funimation, con 17,7 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, donde se exhibió en 2.748 salas.

La película de horror X también debutó este fin de semana en 2.865 salas y se anticipa que recibirá unos 4,4 millones de dólares.

___

Lindsey Bahr en Twitter: www.twitter.com/ldbahr