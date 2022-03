Delegación de EEUU insta a ayudar al ejército ucraniano

tengan todo el equipamiento, todos los suministros y todo el apoyo que podamos ofrecerles, manifestó Lynch.

Al responder a una pregunta sobre una posible misión de paz en Ucrania, dijo que habrá tiempo para el debate, espero que haya tiempo para la diplomacia, pero ahora mismo creo que los militares ucranianos se están enfrentando de forma muy heroica a un enemigo mucho mayor.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asistirá el jueves a una cumbre extraordinaria de la OTAN en Bruselas centrada en la guerra de Ucrania y la seguridad europea.

Mientras el presidente Putin continúe con la agresión, sólo hay una manera de responder a eso y es la fuerza militar, sostuvo Lynch.

El congresista Mark Green, republicano por Tennessee y que forma parte del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes, tenía un mensaje para Putin: Has unido a la OTAN, has unido a la Unión Europea y has unido al Congreso de Estados Unidos. Nos oponemos a tu tiranía, eres un criminal de guerra, dijo Green. ¡Retira tus tropas de Ucrania!