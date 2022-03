Rusia no pedirá votar en ONU su resolución sobre Ucrania

Rusia anunció el jueves que no solicitará que el Consejo de Seguridad de la ONU vote el viernes sobre su propuesta de resolución en torno a la ayuda humanitaria para Ucrania, la cual ha sido criticada por no mencionar la invasión de Moscú a su país vecino.

En su lugar, utilizará la sesión programada del Consejo para reiterar sus acusaciones de que Estados Unidos tiene laboratorios de armas biológicas en Ucrania, un señalamiento que Washington dice es desinformación y parte de una posible operación de bandera falsa por parte de Moscú.

El embajador de Rusia ante las Naciones Unidas, Vassily Nebenzia, realizó el anuncio durante una reunión del consejo el jueves que fue convocada por seis naciones occidentales, incluyendo Estados Unidos, para obtener una actualización sobre el conflicto, el cual se encuentra en su tercera semana.

Nebenzia dijo que Rusia no retirará la resolución, sino que decidió no buscar una votación en este momento debido a lo que describió como una presión sin precedentes de parte de las naciones de Occidente, en particular Estados Unidos y Albania, sobre los países miembros de la ONU para que se opongan a la medida.

Nebenzia dijo que Rusia planea proceder con la reunión del viernes para exponer nuevamente sus acusaciones de que existen laboratorios militares biológicos de Estados Unidos en Ucrania. Los diplomáticos rusos no han presentado evidencia que respalde sus afirmaciones, las cuales han sido rechazadas reiteradamente por Washington y Kiev.

La embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, respondió al anuncio de Nebenzia señalando que su absurda resolución humanitaria... estaba destinada al fracaso.

Sabemos que si a Rusia realmente le importaran las crisis humanitarias, como la que creó, simplemente podría cesar sus ataques sobre el pueblo de Ucrania, declaró. En su lugar, quieren convocar a otra reunión del Consejo de Seguridad para usar a este consejo como un canal para transmitir su desinformación y promover su propaganda.

En la reunión del consejo el viernes pasado acerca de las acusaciones iniciales de Rusia sobre actividades biológicas de Estados Unidos, Thomas-Greenfield acusó a Moscú de utilizar al consejo para mentir y propagar desinformación como parte de una posible operación de bandera falsa por parte del Kremlin para usar agentes químicos o biológicos en Ucrania.

Dijo que Rusia estaba desarrollando un escenario que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken describió al consejo el mes pasado: Que el presidente ruso Vladimir Putin fabricaría acusaciones sobre armas químicas o biológicas para justificar sus propios ataques violentos contra el pueblo ucraniano.

Nebenzia declaró la semana pasada que el Ministerio de Defensa de Rusia posee documentos donde se acusa que Ucrania tiene al menos 30 laboratorios biológicos que efectúan experimentos biológicos muy peligrosos con patógenos, y que la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa de Estados Unidos lleva a cabo, financia y supervisa estas labores.

Señaló el jueves que presentará los documentos al consejo en la reunión del viernes.

Ucrania sí tiene una red de laboratorios biológicos que han recibido fondos y apoyo de investigación de Estados Unidos. Pero son propiedad y están operados por Kiev, y forman parte de una iniciativa llamada Programa de Reducción de Amenazas Biológicas, cuyo objetivo es reducir la posibilidad de brotes letales, ya sean naturales o fabricados por el hombre. Estas labores estadounidenses se remontan a la década de 1990 a fin de desmantelar el programa de armas de destrucción masiva de la ex Unión Soviética.