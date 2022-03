EEUU autoriza a empresa exportar más gas natural a Europa

El Departamento de Energía de Estados Unidos ha dado permiso a un exportador de gas natural licuado que opera en Luisiana y Texas para realizar ventas adicionales a todos los países de Europa, mientras el continente trata de alejarse del petróleo y el gas rusos debido a la guerra en Ucrania.

En momentos en los que Europa trata de reducir su dependencia en la energía rusa, el mundo necesita cada molécula que pueda obtener de otras fuentes, dijo Dustin Meyer, el vicepresidente de mercados de gas natural del Instituto Estadounidense del Petróleo.

Cheniere Energy Inc. dijo que su instalación de Sabine Pass, en Luisiana, y su planta de Corpus Christi, en Texas, han sido mejoradas y están produciendo más gas que el cubierto por los anteriores permisos de exportación. Las órdenes del miércoles permitirán una flexibilidad operativa adicional para nosotros y nuestros clientes durante este momento crucial y durante las próximas décadas, señaló en un comunicado publicado por una compañía de relaciones públicas.

Las compañías estadounidenses ya están exportando a su máxima capacidad o cerca de ella, y las órdenes del miércoles significan que "todos los proyectos de exportación de gas natural licuado en funcionamiento tienen la aprobación del Departamento de Energía para exportar toda su capacidad a cualquier país en el que no lo prohíba la ley o la política estadounidense, señaló la dependencia en un comunicado de prensa.

Incrementó la cantidad de gas natural licuado que las plantas de Cheniere podrían exportar al equivalente de 20,4 millones de metros cúbicos (720 millones de pies cúbicos) al día. El gas podría venderse a cualquier país con el que Estados Unidos no tenga un acuerdo de libre comercio, según hizo notar el departamento, incluida toda Europa.

Ese incremento supone unas 5,2 toneladas al año para Cheniere; las exportaciones estadounidenses totales serán de unas 86 toneladas este año, dijo Meyer.

El departamento destacó que Estados Unidos es el principal exportador de gas natural licuado del mundo, y se tiene previsto que sus exportaciones crezcan 20% este año a medida que la capacidad adicional entre en funcionamiento. La mitad de las importaciones de Europa en enero procedieron de Estados Unidos, señaló.

Cuatro solicitudes de otras empresas están pendientes desde hace más de un año, dijo Marty Durbin, presidente del Instituto de Energía Global de la Cámara de Comercio de Estados Unidos. También deberían aprobarse rápidamente, señaló en una declaración difundida por una compañía de relaciones públicas.

___

Una versión previa de esta historia fue publicada el 16 de marzo de 2022. En ella, The Associated Press reportó erróneamente que ahora al productor Cheniere Energy Inc. se le permitiría exportar el equivalente a 20,4 millones de metros cúbicos (720 millones de pies cúbicos) al día. Esa cantidad es adicional a lo que ya tenía permiso para exportar. Además, citando cifras de un funcionario en el Instituto Americano del Petróleo, la AP reportó erróneamente que el incremento en las exportaciones permitidas sería a un total de 5,5 toneladas al año. La cifra correcta es de 5,2 toneladas. El funcionario también dijo que se preveía que las exportaciones estadounidenses de gas natural licuado para el año alcanzaran un total de unas 11,5 toneladas. La cifra correcta es de aproximadamente 86 toneladas.