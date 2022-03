Compañía de ferries en GBretaña despide a 800 tripulantes

P&O Ferries, uno de los mayores operadores de ferris en el Reino Unido, despidió a 800 tripulantes con efecto inmediato, diciendo el jueves que la supervivencia de la compañía depende de cambios significativos y rápidos.

El anuncio se produjo poco después de que la compañía dijo en una declaración que iba a suspender muchos de sus servicios por los próximos días y recomendó a los pasajeros que usasen otros operadores de ferris.

En su estado actual, P&O Ferries no es un negocio viable, dijo la declaración. Hemos tenido una pérdida de 100 millones de libras de año a año, que fue cubierta por nuestra compañía matriz DP World. No es sostenible. Nuestra supervivencia depende de hacer cambios rápidos y significativos ahora. Sin estos cambios, no hay futuro para P&O Ferries™™.

P&O les avisó a sus pasajeros vía Twitter que no habrá ferries en las próximas horas.

Nuestros equipos les darán instrucciones y les darán vías alternas de transporte, añadió.

Un gremio que representa a los empleados de P&O, Nautilus International, recomendó a los trabajadores quedarse a bordo de las embarcaciones hasta nuevo aviso.

No hubo consulta ni aviso por P&O. No tengan dudas de que todos los recursos de Nautilus International están listos para actuar en defensa de sus miembros, dijo el secretario general Mark Dickinson, cuyo sindicato representa a unos 20.000 profesionales marítimos.

Consideramos que lo mejor para los intereses de nuestros miembros es seguir a bordo hasta nuevo aviso, dijo.

La compañía transporta pasajeros y carga entre el Reino Unido y Francia, Irlanda y Holanda. Es propiedad de DP World, basada en Dubái.

La crisis del COVID-19 llevó a la compañía en mayo del 2020 que podría verse obligada a despedir a unos 1.100 empleados.