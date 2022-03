Cuba: 6 a 30 años de cárcel a presos por protestas de junio

Un tribunal cubano impuso sentencias que van de 6 a 30 años de cárcel por los cargos de sedición y hurto contra más de un centenar de personas enjuiciadas por participar en las inéditas protestas antigubernamentales de julio del año pasado.

Esta vez se trata de condenas contra 128 personas a las que se encontró responsables de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y tranquilidad ciudadana, según informó el miércoles el medio oficial Cubadebate, al dar cuenta de las sentencias. Una persona de ese grupo de enjuiciados fue absuelta por no demostrarse su participación en los hechos, agregó.

Las sentencias las aplicó el Tribunal Provincial Popular de La Habana, que entre el 14 de diciembre y 3 de enero celebró los juicios orales y públicos a esas personas. De acuerdo con las autoridades, ellas participaron en los actos del 11 y 12 de julio en dos municipios de la capital del país, donde dicen que volcaron algunos autos y lanzaron objetos contra funcionarios y unidades del orden público.

Miles de cubanos salieron a las calles en esas fechas para protestar por el desabasto y las fuertes carencias que enfrentan en la isla en medio de la pandemia de coronavirus, y para exigir libertad. Fueron las primeras manifestaciones antigubernamentales de ese tipo en décadas en el país socialista.

Estas sentencias son las primeras reportadas para presos por las protestas de La Habana. Previamente se divulgaron sentencias en otras provincias en medio de cuestionamientos de grupos defensores de los derechos humanos y de los familiares.

Entre los condenados figuran tres hijos de Emilio Román, quienes fueron detenidos durante las protestas en el barrio marginal habanero de La Gí¼inera, donde según las autoridades los manifestantes lanzaron piedras y botellas contra policías. Mackyani Yosney Román, de 24 años, y Yosney Emilio Román, de 26, recibieron 12 años de prisión, aunque la fiscalía pedía una pena de 25 y 20 años para ellos, respectivamente. En tanto que su hermano menor Emy Yoslán Román, de 18, fue condenado a siete años, ocho menos de lo que se pedía en su caso, según el padre.

Yo todavía me siento mal porque son 12 años, no son cuatro ni cinco días, reaccionó Emilio Román padre en declaraciones a The Associated Press en la pequeña vivienda de concreto donde vivían sus hijos en La Gí¼inera. Hasta que ellos no estén en la calle yo no voy a estar bien. Doce años se les puede complicar porque a ellos los tienen con mil gentes allí (en la prisión). Agregó que piensan apelar.

Daniela Alejandra del Campo, de 19 años y quien se encontraba en la vivienda, se refirió a la sentencia de su pareja Yasiel Córdova, de 26 años y primo de los Román, quien fue condenado también a 12 años, ocho menos de los que se pedían contra él. La pareja tiene un niño de 3 años.

Me siento súper mal. Ya por lo menos se sabe que no son 20, aunque se va a perder (pasajes) de la vida del niño, dijo. ¿Sabe cómo él está? Muriéndose. Señaló que también buscarán apelar la sentencia.

Román padre aseguró que ese día de las protestas su hija Mackyani y Emy Yoslán se encontraban con él en la celebración de un cumpleaños, pero que los jóvenes se sumaron a la gente que ese día se manifestaba. Igual hicieron Yosney Emilio y su primo Yasiel en La Gí¼inera.

Las protestas dejaron al menos una persona muerta, dicen las autoridades. También decenas de heridos y algo más de 1.000 detenidos, según organizaciones defensoras de los derechos humanos fuera de Cuba. Se reportaron algunos autos volqueados, saqueos y ataques contra edificios de entidades públicas y particulares.