Justicia acusa a seis por violación grupal en Buenos Aires

La justicia argentina acusó formalmente por abuso sexual a seis jóvenes de entre 20 y 24 años que se encuentran detenidos desde fines de febrero por la violación grupal de una joven a plena luz del día en un barrio turístico de Buenos Aires, en uno de los casos de violencia machista de mayor impacto social en el último tiempo.

El juez del fuero criminal y correccional Marcos Fernández procesó el martes con prisión preventiva a Steven Alexis Cuzzoni, de 20 años; Thomas Fabián Domínguez, de 21; Ignacio Retondo, de 22; íngel Pascual Ramos, de 23; Lautaro Dante Ciongo Pasotti y Franco Jesús Lykan, ambos de 24, por los delitos de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la intervención de dos o más personas, según el fallo.

El hecho ocurrió el 28 de febrero y tuvo un fuerte impacto social porque los agresores violaron a una joven de 20 años dentro de un automóvil por la tarde de un día feriado en el barrio Palermo Soho, muy concurrido por turistas y locales ya que la zona se destaca por restaurantes, bares y tiendas de diseño.

La víctima de 20 años fue rescatada por vecinos que advirtieron la situación y llamaron a la policía, la cual detuvo a los agresores.

La joven, cuya identidad no trascendió, reconoció a los seis acusados y declaró ante la justicia que el acto no fue consentido. Dijo que había conocido a los agresores en una discoteca la madrugada de ese día, que luego compartieron una cerveza y que no recordaba lo que había sucedido después.

Las pericias toxicológicas revelaron la presencia de marihuana, metanfetaminas y anfetaminas en el organismo de la víctima, quien sólo reconoció haber consumido la primera. La justicia sospecha que los acusados habrían mezclado las drogas en una bebida que le dieron a la joven para lograr su cometido.

Han actuado en base a un plan previo con división de tareas, aseveró el juez Fernández. Lo que permite atribuirles la totalidad de la obra común, más allá de que alguno de los imputados no hubiera realizado de propia mano la conducta descripta, en referencia al abuso.

En tanto que los estudios realizados a los agresores arrojaron la presencia de cocaína y psicofármacos.

La indignación por este caso quedó en evidencia el 8 de marzo cuando la multitudinaria movilización al centro de Buenos Aires en coincidencia por el Día Internacional de la Mujer tuvo como uno de los ejes principales el reclamo justicia contra los abusadores.

En caso de condena, los jóvenes podrían recibir penas de hasta 20 años de cárcel.